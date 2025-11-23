Fin de clases: cuándo empiezan las vacaciones de verano este año

El receso estival arranca una vez terminadas las clases, cuyas fechas pueden variar según cada provincia; ¿cuántos feriados hay en lo que queda de 2025?

Muchos se preguntan cuándo empiezan las vacaciones de verano este año, lo que permite planificar algún viaje. Para ello, hace falta mirar el fin del ciclo lectivo en el calendario escolar, que oscila entre el 12 y el 22 de diciembre según cada jurisdicción del país.

Esto se debe a que cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso, por lo cual las fechas varían en cada distrito. Por este motivo, la fecha del último día de clases no suele ser la misma en los distintos distritos, como también ocurre con el primer día del ciclo lectivo o el receso invernal.

Cada provincia tiene definido el último día de clases de este añoFreepik

En cuanto al ciclo lectivo del año que viene, la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, informó que el Consejo Federal de Educación (CFE) reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria. Sin embargo, aún no se publicó el calendario escolar 2026 con las fechas del inicio de clases, las vacaciones de invierno o el fin del ciclo lectivo.

De esa forma, se ratifica el cumplimiento de 190 días de clases, requisito establecido por el Consejo Federal de Educación y que abarca a todas las provincias, independientemente de su esquema específico.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano este año

De acuerdo al calendario escolar 2025 que se puede encontrar en el sitio oficial de la Secretaría de Educación. Así se puede conocer con exactitud el fin del año lectivo en cada una de las provincias, lo que da paso a las vacaciones de verano.

Este año, los territorios que cerrarán sus aulas primero son Catamarca, Jujuy, y Santa Fe. En estos casos, el ciclo lectivo se dará por finalizado el viernes 12 de diciembre. En tanto, los estudiantes de otros distritos deben esperar al 19 y 22 de diciembre, fecha en que se terminan de cerrar las escuelas para dar paso a las vacaciones de verano en todo el país.

A continuación, las fechas en que terminan las clases en cada distrito de la Argentina en 2025, según detalla el calendario escolar de la secretaría de Educación:

El calendario escolar 2025

Buenos Aires : 22/12/25

: 22/12/25 Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 19/12/25

: 19/12/25 Catamarca : 12/12/25

: 12/12/25 Chaco : 19/12/25

: 19/12/25 Chubut : 19/12/25

: 19/12/25 Córdoba : 19/12/25

: 19/12/25 Corrientes : 19/12/25

: 19/12/25 Entre Ríos : 19/12/25

: 19/12/25 Formosa : 19/12/25

: 19/12/25 Jujuy : 12/12/25

: 12/12/25 La Pampa : 26/12/25

: 26/12/25 La Rioja : 19/12/25

: 19/12/25 Mendoza : 19/12/25

: 19/12/25 Misiones : 22/12/25

: 22/12/25 Neuquén : 19/12/25

: 19/12/25 Río Negro : 19/12/25

: 19/12/25 Salta : 22/12/25

: 22/12/25 San Juan : 19/12/25

: 19/12/25 San Luis : 19/12/25

: 19/12/25 Santa Cruz : 18/12/25

: 18/12/25 Santa Fe : 12/12/25

: 12/12/25 Santiago del Estero : 19/12/25

: 19/12/25 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/25

Todos los feriados que quedan en 2025

Los alumnos y docentes aún tienen la posibilidad de disfrutar de dos fines de semana largos antes de que terminen las clases. A continuación, estos son los feriados que quedan en el año:

Noviembre

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Fuente: Diario de Cultura

Comentarios

comentarios