Fin de semana largo: las reservas superaron el 55% y el sector turístico celebra el repunte

En el arranque del fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural, las reservas hoteleras en Mar del Plata superaron el 55% y los operadores turísticos anticiparon un incremento sostenido de la demanda.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) registraron un repunte notorio en las últimas horas, previo al feriado del 12 de octubre, que fue corrido a este viernes 10 con el objetivo de impulsar el turismo de fin de semana largo. “Las reservas fueron creciendo en estos días, llegaron al 50% en la medición que hicimos el miércoles, pero vamos día a día”, explicó el vicepresidente de la AEHG, Hernán Szkrohal.

En la misma línea, el relevamiento del EMTURyC, que incluyó más de 120 establecimientos marplatenses, también arrojó una tendencia similar y abrió un panorama esperanzador en la antesala de la temporada de verano 2025-2026. “Hasta hace unos días teníamos un 40%, pero estamos notando un aumento importante en los hoteles y llega al 54%”, precisó el presidente del ente, Bernardo Martín, al destacar la mejora en las reservas.

Asimismo, Martín sostuvo que “seguramente va a ser un buen fin de semana” y apuntó que el porcentaje final de ocupación dependerá del clima y de los arribos de último momento. Sin embargo, el dirigente reconoció que “será menor al de otros años” debido a que el feriado del viernes 10 fue incorporado al calendario oficial recién a fines de agosto, lo que demoró las reservas.

De todos modos, los empresarios locales mantienen una expectativa positiva por la llegada de unos 40.000 jóvenes que participarán en las finales de los ya tradicionales Juegos Bonaerenses, que se disputarán en la ciudad balnearia desde este lunes. Ese flujo, sumado al arribo del turismo tradicional, podría elevar el número de visitantes a más de 100.000 personas.

