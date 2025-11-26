Finalizó el 55° Campeonato Argentino de Bowling Duckpin​

Del 16 al 23 de noviembre se desarrolló en Mar del Plata el 55° Campeonato Argentino de Bowling Duckpin, una semana completa de competencia, encuentro y camaradería que reunió a jugadores de diversas ciudades del país.

El campeonato se disputó en distintas sedes y contó con una destacada participación de delegaciones de todo el país. Mar del Plata se destacó por su desempeño deportivo, obteniendo hasta varias medallas en distintas categorías y consolidándose como una de las delegaciones más fuertes del país.

La familia del bowling duckpin cerró el campeonato con un encuentro especial en el Club Motonáutico de Mar del Plata, donde los campeones fueron recibidos por sus compañeros en un ambiente festivo y de celebración. Durante la ceremonia se realizó la entrega de copas y reconocimientos.

En el evento también se presentó oficialmente la página web de la Asociación, una herramienta clave que permitió seguir los resultados en tiempo real durante toda la competencia. https://www.asociacionbowlingduckpin.com/

El Campeonato Argentino de Bowling Duckpin fue declarado de Interés por el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, reconocimiento entregado por el concejal impulsor de la iniciativa, Cristian Beneito.

Además, la competencia recibió la declaración de Interés Turístico.

Durante su mensaje a los jugadores, Mauro Calandra destacó la importancia de estas distinciones para el crecimiento del bowling duckpin y el acompañamiento del público que se acercó día tras día a presenciar los partidos.

A continuación, se detalla el listado de campeones y campeonas de la edición 2025:

Campeona Argentina Damas 2025 – Categoría B: Karen Bulacios (La Pampa)

Campeona Argentina Damas 2025 – Categoría A: Melina Lopez (Mar del Plata)Campeón Argentino Caballeros 2025 – Categoría C: Benjamín Barchiesi (Mar del Plata)

Campeón Argentino Caballeros 2025 – Categoría B: Facundo Piancciola (Trenque Lauquen)Campeón Argentino Caballeros 2025 – Categoría A: Leonardo Damico (Trenque Lauquen)

Campeonas Argentinas Todo Evento 2025 – Equipos Categoría Damas:

Melina Lopez – Fasccinato Pilar – Yamila Lopez – Patricia Buegos (Mar del Plata)

Campeones Argentinos Todo Evento 2025 – Equipos Categoría Caballeros B:

Leonardo Silva – Luis Pomponio – Ruben Aguilera – Alejandro Masero – Ruben Otreras – Alejandro Masero (Buenos Aires)

Campeones Argentinos Todo Evento 2025 – Equipos Categoría Caballeros A:

Cristian La Fico – Lucas Abraham – Gabriel Sanchez – Nestor Nicolini – Caito Cerezal – Gustavo Lamazon (Buenos Aires)

Más información: www.asociacionbowlingduckpin.com/

Redes Sociales: IG :@aca_bowlingduckpin

