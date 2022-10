Finalmente el PrimaFesti se realizará el Sábado 12 y el Domingo 13 de Noviembre

Luego de posponerse dos veces por cuestiones climáticas y con un line up renovado

el Prima Festi se prepara para su primera edición que tendrá como locación

Estancia La Moringa (Barranca de los Lobos, RP11 KM 546.5).

Esta propuesta innovadora invita a participar de un recorrido de diversos géneros musicales acompañado de dj’s, arte, juegos, foodtrucks, fogones y más. El Sábado 12 será de 13hs a 2am y el Domingo en cambio será desde las 13hs a las 00hs.

En su primera edición el line up cuenta en su mayoría con artistas referentes de la escena local musical siendo el atractivo principal para los concurrentes.

Los shows estarán repartidos en dos escenarios invitando al público a trasladarse desde uno al otro para ver a su artista favorito.

Chancha Via Circuito, Joaquín del Mundo, Palta and the Mood, Rondamon, Grupo Ganjah, Rusea, Kanoa, Doma, Jose Soubiron, Randalls, Clandestino, Loly Toons, Panal entre otros serán parte del line up que deslumbrarán con sus shows a los presentes.

El reconocido dj Lenni Funk se suma con un set especiall. También forman parte del line up varios artistas emergentes.

Las entradas tienen un valor de $2.000 y pueden adquirirse vía Instagram ( @primafesti ).

El line up completo por dia:

Sábado 12

Chancha Via Circuito -Palta and the Mood

RUSEA

Kanoa – Esas – La orilera de Saturno

RANDALLS

Clandestino – Reverdeser – Juan Robles

Don Luciano and The Black Label

Randommates – Rodri Olmos – La Banda de Wally

COMADRESH – TEESAN

Artistas invitados: Facu Passeri y Los Tambores del Insti, Tino y Los Probetas, Nikola, Mica Mujica y Lucio Cavalli.

Domingo 13

Lenni Funk – Joaquin del Mundo

Grupo Ganjah – RONDAMON

DOMA – Panal – NLS

Ritmo Crocante – Lucho Spampinato

Jose Soubiron – Loly Toons – Miranda Sotelo

Dani Ferreti

Artistas invitados: Ailin Wetzel, MEQ, Anto Acuario, Panacea, Lean Losada, Roots Dowek, Maxy Sayas, Francistyle, Dualidad Afro y Bruno Semilla.

Comentarios

comentarios