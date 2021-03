Finalmente, kioscos y bufets escolares no fueron autorizados para abrir la semana próxima

Concesionarios de kioscos y bufets escolares de Mar del Plata informaron este miércoles que, pese a lo acordado en una reunión con las autoridades provinciales y la ilusión de abrir en abril, todavía no fueron autorizados a trabajar.

En este sentido, anticiparon: «En caso de no tener respuesta, vamos a abrir este martes en los colegios mediante un escribano. Tenemos la Constitución Nacional, el artículo 14, 16 y 23, que nos ampara».

Luego de múltiples manifestaciones, los representantes habían trasladado el reclamo a La Plata en busca de una solución ante el retorno de las clases presenciales. Allí, luego de un año sin trabajar, lograron un avance para la aprobación del protocolo que permita el funcionamiento de la actividad.

Según indicaron, fueron recibidos por la directora de Cooperación Escolar de la provincia de Buenos Aires, Rosana Merlos, quien les prometió que la apertura era «inminente», «en estos días». Luego, era el turno del Consejo Federal de Educación, donde está el ministro Trotta, pero todavía no hubo respuestas.

«No hay ninguna novedad desde hace 15 días. Viajamos a La Plata, donde nos dijeron que la apertura era inminente, y hoy nos vemos en la misma situación que hace dos meses atrás», indicaron.

«Ahora, nos recibió Carolina Di Alessio, la inspectora jefe, y nos señaló que hubo muchos avances en Provincia y en el Consejo Federal de Educación. La situación nuestra es desesperante, no tenemos un horizonte y necesitamos trabajar como sea», afirmaron.

«Hay muchos avances, pero no sale nada. Si no nos dan el ok, vamos a abrir este martes en los colegios, mediante un escribano», concluyeron.

