¿Finde con tormentas?: cómo estará el clima este sábado 28 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y una leve probabilidad de lluvias desde la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado una jornada en la que lentamente asomarán algunas tormentas aisladas, como antesala del alerta amarillo que ya rige para el domingo a la madrugada.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 15 grados y el viento soplará a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el sector noroeste. Asimismo, el cielo estará parcialmente nublado.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a24 grados, la máxima prevista para hoy, con vientos que aumentarán su intensidad a entre 13 y 22 km/h. Por su parte, la probabilidad de tormentas aisladas será de entre el 10 y el 40%.

Finalmente, en la noche de este sábado, según el SMN, la temperatura bajará hasta unos 20 grados y las tormentas se harán, efectivamente, parte del escenario de cierre de la jornada.

Fuente: Mi8

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