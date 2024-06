Finde largo con propuestas gratuitas en el Museo Mar

Este finde largo el Museo MAR, abrirá sus puertas en horario especial del viernes al domingo de 14 a 20h con una nutrida agenda de actividades gratuitas para todos los públicos. La agenda es impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En la sala 2 se encuentra la muestra “Tramas” con obras de Berni, Cancela y Vigo, entre otros. Se trata de una exhibición que reúne nuevamente al Museo Pettoruti y al Museo MAR para celebrar la colección centenaria del primero y los diez años del segundo combinando una parte del patrimonio artístico bonaerense desde la modernidad hasta la actualidad.

Por su parte en sala 3 puede visitarse las obras ganadoras y seleccionadas del Salón Provincial de Artes Visuales Florencio Molina Campos que propone una visión de las artes visuales desde una perspectiva amplia, considerando la diversidad que presenta actualmente el campo del arte contemporáneo.

En el ciclo dedicado a las infancias el viernes a las 16h, por orden de llegada, se presentará en el Auditorio la compañía “Alegro andante” integrada por los clowns Catastrofa y Havinni. Circo de calle, payasadas, magia y malabares. Este dúo en constante interacción con el público despliega una serie de destrezas de lo más variadas. El sábado también a las 16h llegará Pantalla 1000 Colores con cine de animación para infancias. Los cortometrajes se presentan como el formato ideal para la libertad, la experimentación y el juego y es, sin dudas, el terreno ideal para la construcción de universos animados originales y creativos. Pantalla 1000 colores reúne producciones animadas de todo el mundo, pequeños universos para disfrutar en familia.

El domingo a las 18h continuará el ciclo de cine internacional, en el marco del Día del Orgullo #LGBTIQ+ se proyectará el film documental “Petite fille” dirigido por Sébastien Lifshitz (Francia – Dinamarca, 2020). El film retrata a Sasha: que cuando crezca, será una niña. Esto es algo con lo que Sasha lleva soñando desde su niñez. Además de varias entrevistas con los padres, quienes hablan claramente de Sasha como su niña, la película muestra también la lucha incansable de la familia contra un entorno hostil. Vemos a Sasha jugando, yendo a clases de ballet y durante una visita a un terapeuta especializado en identidades de género. En la escuela, a Sasha no se le permite vestir ‘como una niña’, debe usar ropa ‘de niños’. En varias ocasiones Sasha no entiende por qué los adultos lo hacen todo tan complicado, y no la dejan simplemente ser quien es y vestir lo que le apetezca.

En el Laboratorio llegará la tercera jornada del taller de cerámica “Barro en concreto”. Será el sábado a partir de las 15h . En esta oportunidad estará a cargo de la profesora Constanza Marchini. Durante el fin de semana permanece habilitada para los más chicos “La Isla”, un espacio que invita a conjugar intercambio, aprendizaje y ocio a través de propuestas didácticas y espacios de pausa pensadas para todos los visitantes. También a las 17h el público podrá participar de los recorridos participativos por las muestras en exhibición: Salón Provincial de Artes Visuales “Florencio Molina Campos” y “Tramas – Confluencias, contradicciones y derivas del arte bonaerense”

