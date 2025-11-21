FLORENCIA PEÑA: «EL PUBLICO MARPLATENSE ES ÚNICO, Y ENTIENDE LO QUE PASA EN EL ESCENARIO»

En la antesala de la temporada de verano 2026, la talentosísima Florencia Peña, habló de su relación con Mar del Plata, el cariño al público que cada verano disfruta del teatro y anticipó que «Pretty Woman» será ‘la obra’ que todos los amantes del teatro no se van a querer perder.

De la mano de un elenco súper profesional y acompañada por Juan Ingaramo, este verano Florencia Peña vuelve a Mar del Plata para hacer temporada con el musical hollywoodense «Pretty Woman», una obra de nivel internacional que se posiciona como uno de los espectáculos más taquilleros.

Con música de Brian Adams, la obra cuenta trae el soporte de orquesta musical en vivo, que será parte de la gran puesta en escena que prepara la producción de Pardo Producciones, en el Teatro Mar del Plata.

Después de una gran temporada en Buenos Aires, «Pretty Woman» llegará a «La Feliz» como una importante propuesta de calidad: «vuelvo al Teatro Mar del Plata, donde venimos de hacer una ‘temporadaza’ hermosa», resaltó entusiasmada, y agregó que «Pretty Woman» cuenta una hermosa historia de amor, donde hay risas pero también todos queremos que a la protagonista le vaya bien», reflejando la sensación que transmite personaje protagónico con el público. Además, comentó que «venimos de hacer una gran temporada porteña, donde el musical gustó mucho».

En este sentido, y fiel a su predilección por el teatro en Mar del Plata, la artista se mostró expectante por lo que viene: «deseamos que la gente, de corazón, pueda disfrutar de su verano y pueda ir al teatro. Mar del Plata tiene mar, y la tradición de ser una ciudad para ver espectáculos. Donde tenes todas las propuestas y muchos espectáculos de gran calidad».

Por otro lado, resaltó y puso en valor su cercanía con el público marplatense, ya que lo definió como muy ‘teatrero’, dado que «entiende la entrega» y subrayo: «mi sensación, como artista, es que la gente entiende lo que pasa arriba del escenario, y eso no ocurre en todos lados. El marplatense es un publico especial y en Mar del Plata también hay lugar para todos aquellos artistas que traen buenas propuestas».

Faltan muy pocos días para que inicie la temporada, oficialmente, y Florencia Peña, junto a Juan Ingaramo y un elenco de casi treinta artistas en escena, serán los primeros en poner en marcha la propuesta de entretenimiento que la ciudad ofrecerá en el verano 2026.

