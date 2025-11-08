Fórmula 1: chocó Colapinto y abandona en la carrera Sprint en Brasil

Franco se despistó y chocó su Alpine casi simultáneamente a los despistes de Piastri y Hulkenberg. Ahora hay que esperar hasta las 15 para la clasificación para el Gran Premio del domingo.

El argentino chocó con en la salida de la S de Senna en el comienzo de la séptima vuelta y abandonó la carrera Sprint del GP de Brasil.

Unos segundos antes, se despistaron en la misma curva el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

El piloto argentino Franco Colapinto, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026, disputa este sábado la carrera Sprint y la clasificación del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto largará 16°, luego de quedar eliminado por muy poco en la Q1 de la clasificación para la carrera sprint. Desde la pole position comenzará el británico Lando Norris (McLaren), quien lidera el campeonato y quiere estirar la ventaja.

Recordemos que las carreras Sprint son competencias más cortas que se introducen en algunos Grandes Premios seleccionados a lo largo de la temporada de Fórmula 1. Estas carreras, que se disputan los sábados, tienen una duración aproximada de 100 kilómetros, lo que equivale a cerca de un tercio de la distancia de una carrera tradicional de domingo.

Las carreras Sprint ofrecen puntos adicionales para el campeonato. Los ocho primeros clasificados suman puntos, con una escala que va desde 8 puntos para el ganador hasta 1 punto para el octavo lugar. Esto añade un elemento estratégico adicional, ya que los pilotos deben equilibrar la agresividad en pista con la necesidad de asegurar puntos valiosos.

