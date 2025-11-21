Formula 1: Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Tras ubicarse último en la primera sesión, Franco Colapinto mejoró el ritmo y avanzó algunos puestos. Cómo sigue el cronograma en Las Vegas.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una buena actuación en la práctica libre 2 del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo segunda fecha del campeonato de Fórmula 1, donde finalizó en el 16º lugar.

Colapinto registró un tiempo de 1:34,824 y quedó a un segundo y 222 milésimas, que fue el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren).

Lando Norris tops the timesheets to round out Las Vegas Friday! 💨



Here's the full classification from second practice ⏱️⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/eDEh2hUWQk — Formula 1 (@F1) November 21, 2025 El argentino tuvo una sólida actuación durante gran parte de la sesión, donde giró la mayoría del tiempo con gomas medias.

Sin embargo, todo se complicó pasada la media hora de sesión, ya que cuando montó neumáticos blandos tuvo que abortar la pista por entrar muy pasado a una curva y casi irse contra los muros. Además, cuando estaba en otro intento de vuelta tuvo que irse a los boxes por una bandera roja debido a la tapa floja de una alcantarilla en el sector 1 del Circuito Callejero de Las Vegas.

Esta situación provocó que la sesión recién se relance con solo seis minutos en el reloj, aunque nadie pudo intentar una nueva vuelta rápida ya que hubo otra bandera roja luego de que se quedara la Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

De esta manera, la práctica libre 2 terminó con una nueva bandera roja, por lo que el primer puesto quedó en manos de Norris, quien ganó los últimos dos Grandes Premios y lidera en el campeonato.

En el segundo lugar terminó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y tercero Leclerc, a 29 y 161 milésimas, respectivamente.

Luego de la práctica libre 2, Colapinto se lamentó porque “no pude dar una vuelta con goma blanda en todo el día. Me siento medio incómodo, pero mejor con la media”.

Además, reconoció que “en la primera sesión el auto tenía poco grip atrás y era inmanejable. Seguimos teniendo los mismos problemas, pero un poco menores”.

La actividad en el GP de Las Vegas continuará este viernes por la noche, con la práctica libre 3 que será a las 21:30.

Cronograma en Las Vegas

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

Dónde ver a Colapinto: opciones online y TV

Para quienes prefieren el streaming, la actividad se transmitirá por Disney+. La plataforma ofrece distintas modalidades de suscripción según el contenido deportivo deseado:

Disney+ Premium: Incluye todos los canales de ESPN en vivo y eventos exclusivos de la Fórmula 1 ($15.299 al mes).

Disney+ Estándar: Ofrece los canales lineales ESPN e ESPN3 ($10.699 al mes).

Disney+ Estándar con anuncios: Disponible para usuarios de Nivel 6 de Mercado Libre.

Para ver la carrera por televisión tradicional, la transmisión estará a cargo de la señal Fox Sports en los siguientes canales según el cableoperador:tedehg

Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).

DirecTV: Canales 605 (SD) y 1605 (HD).

Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios