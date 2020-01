Francella presentó “El robo del siglo” en Mar del Plata: “Cuando la veo plasmada en la pantalla siento orgullo”

“Robaron con armas de juguete, un robo argentino, muy original y era cinematográfico. Cuando me la ofrecieron ni lo dudé”, comentó el actor.

Guillermo Francella estuvo en Mar del Plata presentando la película “El robo del Siglo”, la cual se basa en el robo al Banco Río que sucedió aquel enero de 2006 cuando cinco delincuentes saquearon más de un centenar de cajas de seguridad.

“El 13 de enero se cumplen 14 años del robo y yo me acuerdo que me devoraba las noticias, leía todo, no podía creer la originalidad, la picardía. Sin lastimar, sin matar, sin herir, cuando entra la policía ellos ya estaban comiendo pizza en la casa”, comentó a Teleocho Informa Francella durante su paso por la ciudad.

“Robaron con armas de juguete, un robo argentino, muy original y era cinematográfico. Cuando me la ofrecieron ni lo dudé, Vitette era un personaje para transitar. Era una línea muy delgada de suspenso, y también de mucho humor entonces había que buscar esa línea delgada”, agregó.

Asimismo, contó que fue una película “muy física” debido a que hubo escenas de riesgo. “Filmamos con una réplica e hicieron un desagüe en un estudio. Hubo cosas de riesgo, de lastimarnos, romper vestuario, los codos, fue una película física también pero muy atractiva, valió la pena. Cuando la veo plasmada estoy orgulloso”.

En tanto, en esta película Francella trabaja con su hija, “Yoyi”, donde también hacen de padre e hija. “Trabajar con mi hija fue maravilloso, fue una idea de la producción que ella audicione. Ella dijo que no pero la convenció la producción. Fue muy valioso el momento que estuve con ella, logré esa conexión, verle los ojos a otra chica”, manifestó.

“Ella hace de la hija de un ladrón, de Vitette, mi personaje. Entonces había que encontrar un rol antagónico a nuestro vínculo real, a nuestro afecto y me generó emoción”, manifestó Francella.

Por otro lado, se refirió a venir a presentar esta película a Mar del Plata. “Amo Mar del Plata, lo exteriorizo todo el tiempo. Venia de vacaciones con mis papás a un hotel de bancarios porque mi papá era bancario”, indicó. “Mi primer viaje solo de vacaciones fue acá. Y después como actor me pasaba tres meses al año. Tengo como una memoria emotiva muy linda. Conozco cada rinconcito, vengo durante el año también”, finalizó.

