Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania envían tropas a Groenlandia ante las amenazas de EEUU

Autoridades de ambos países confirmaron que reforzarán la presencia europea en la región, que ya cuenta con tropas danesas y noruegas.

En medio de las reuniones que sostienen el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y autoridades diplomáticas danesas, los países europeos que conforman la OTAN comienzan a reforzar la presencia militar en Groenlandia por las promesas de anexión que realiza Donald Trump.

Las últimas naciones en confirmar el envío de comitivas militares fueron Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania. En el caso germano, el Ministerio de Defensa de ese país notificó que una expedición explorará desde el jueves la región para posibles contribuciones armadas y vigilancia marítima.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció que este miércoles arribarán a Groenlandia oficiales del Ejército de Suecia para participar de maniobras militares. «Forman parte de un grupo de varios países aliados«, escribió Kristersson en X, y detalló que «juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Ártica)».

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, comunicó a través de X: «A petición de Dinamarca, he decidido que Francia participe en los ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, Operación Arctic Endurance. Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros les seguirán».

Los refuerzos militares en la región también ocurrieron por parte de las Fuerzas Armadas de Noruega, en simultáneo a las tropas danesas, que busca sostener la soberanía sobre la isla. «El objetivo es entrenarse para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica», remarcó en un comunicado el Ministerio de Defensa de Dinamarca.

Primer ministro de Groenlandia aseguró que «no será propiedad de EEUU»

Jens-Frederik Nielsen, principal funcionario de Groenlandia, encabezó este martes una conferencia de prensa junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, donde ratificó la postura de su país: «Elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos la Unión Europea».

Jens-Frederik Nielsen y Mette Frederiksen, primeros ministros de Groenlandia y Dinamarca respectivamente.

«Hay algo que todos deben entender: Groenlandia no será propiedad de Estados Unidos», aseguró el primer ministro de Groenlandia, que se refirió a las expresiones de Donald Trump sobre la necesidad de anexar la isla para la defensa norteamericana. «Si se trata de seguridad en el Ártico, nos impulsa una férrea voluntad de garantizar la política de seguridad. Lo hemos demostrado durante muchos años. Y estamos dispuestos a invertir en lo que sea necesario», subrayó.

Donald Trump: «Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no»

Donald Trump apuntó a un nuevo objetivo estratégico en el envión expansionista de los EEUU: Groenlandia, una isla de menos de 60.000 habitantes dependiente de Dinamarca en medio de los océanos Atlántico Norte y Ártico, que alcanza los 2,166 millones de kilómetros cuadrados.

En declaraciones a medios estadounidenses, el presidente planteó que avanzarán sobre Groenlandia «de una u otra forma». «Necesitamos a Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa», explicó y argumentó que «no quiero como vecinos» a China y a Rusia. En ese marco, planteó que la isla actualmente está defendido por «dos trineos tirados por perros».

«Si uno mira justo afuera de Groenlandia ahora mismo, hay destructores rusos, destructores chinos y submarinos rusos por todas partes. No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia, porque eso es exactamente lo que harían si no actuamos. Así que vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por la vía amistosa o por la vía más difícil», analizó Trump.

Fuente: Ámbito

