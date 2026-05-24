Franco Colapinto hizo historia en Canadá: 6° en su mejor resultado en la Fórmula 1

En una carrera marcada por abandonos, el piloto de Alpine volvió a superar su marca histórica en la Máxima: del 7° en Miami a éste 6° en Montreal. Sumó ocho puntos y ya son 15 en el campeonato.

Franco Colapinto hizo historia en Canadá al lograr una nueva mejor marca en la Fórmula 1: fue el sexto en cruzar la bandera a cuadros en Montreal tras el séptimo lugar en Miami. El piloto argentino completó una carrera sin errores en el circuito Gilles Villeneuve y aprovechó una competencia marcada por abandonos, sanciones y problemas mecánicos para meterse entre los seis mejores. La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que heredó la punta tras el abandono de George Russell y dominó el cierre de la prueba con comodidad.

El piloto de Alpine se mantuvo competitivo desde el arranque y rápidamente ganó posiciones en una carrera condicionada por el clima frío y la estrategia de neumáticos. Colapinto largó desde la décima posición y escaló hasta el séptimo lugar en las primeras vueltas, favorecido también por la detención temprana de los McLaren, que apostaron por neumáticos intermedios y quedaron relegados.

Con una gestión firme de los compuestos medios y luego de aprovechar el safety car provocado por el abandono de Russell, el argentino consolidó un ritmo estable que le permitió sostenerse en zona de puntos durante toda la competencia.

La carrera cambió definitivamente en la vuelta 30, cuando Russell sufrió un desperfecto técnico en su Mercedes y quedó fuera de competencia mientras peleaba por la punta con Antonelli. A partir de allí, el italiano tomó el liderazgo y Verstappen (Red Bull) pasó a ser su principal perseguidor, aunque sin poder acercarse demasiado.

Colapinto aprovechó ese contexto y quedó sexto tras el abandono de Lando Norris, que dejó la carrera por un problema en la caja de cambios cuando marchaba fuera de los puestos principales a bordo de un McLaren que nunca encontró rendimiento en Montreal.

En el tramo final, Colapinto manejó la diferencia sobre Liam Lawson y evitó riesgos para asegurar un resultado histórico. El argentino terminó con más de 18 segundos de ventaja sobre el neozelandés y confirmó su mejor actuación desde su arribo a la Fórmula 1 en 2024.

Antonelli se quedó con el triunfo escoltado por Verstappen y Lewis Hamilton, mientras que el piloto argentino cerró el mejor fin de semana para un representante nacional en la Máxima desde 1982 cuando Reutemann quedó 2º en el GP de Sudáfrica. Sí, Franco va y va, logrando mejores marcas carrera a carrera…

Franco Colapinto, sexto en el GP de Canadá

FRANCO COLAPINTO P6 EN EL #CANADIANGP Y ARGENTINA DISFRUTA.



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