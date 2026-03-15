Franco Colapinto terminó 10º en el Gran Premio de China y logró su primer punto en Alpine

El argentino tuvo una carrera muy buena y llegó a estar en la segunda posición. Pese a un toque con Esteban Ocon, finalizó en la zona de puntos. El italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el ganador de la competencia.

El Gran Premio de China de la Fórmula 1 dejó saldo positivo para Franco Colapinto. Se debe a que terminó en el 10º lugar y sumó su primer punto con la escudería Alpine. Fue una carrera atractiva de principio a fin, en la que se impuso Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por su compañero de equipo, George Russell, y Lewis Hamilton (Ferrari).

Desde el inicio, el pilarense demostró que estaba más que inspirado. Claro, en la salida pasó a dos rivales y antes del final de la primera vuelta estaba sexto. Con el ingreso del safety car, varios pilotos pararon en boxes y el argentino escaló hasta la segunda posición, porque decidió apostar a estirar el cambio de neumáticos.

A partir de ese momento, sólo fue superado por rivales con mejores autos y neumáticos, mientras que protagonizó una impresionante defensa ante Esteban Ocon (Haas). Sin embargo, hubo un momento de gran suspenso, debido a que Colapinto paró en boxes en la vuelta 33 y, mientras salía, fue tocado de manera insólita por el francés, que lo quiso superar en un sector sin espacio.

El polémico choque entre Ocón y Franco Colapinto en el #ChineseGP.



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Afortunadamente, el choque sólo se limitó a un trompo. Sin problemas en su monoplaza, Colapinto pudo recuperarse, aprovechó que Max Verstappen (Red Bull) no pudo terminar la carrera y subió una posición. De esa manera, terminó el GP de China en la zona de puntos. Su compañero, Pierre Gasly, llegó en el sexto lugar.

«Fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio la carrera”, explicó el argentino en los boxes. “Tuve mala suerte, muchísimo graining en el último tramo y muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota, tenía un agujero grande en el piso y perdía mucho punto de carga”, agregó.

"CON CARLOS SAINZ ME QUEDÉ BASTANTE CALIENTE. TENÍA UNAS GANAS DE PASARLO", Franco Colapinto y su BRONCA por terminar décimo y escalar más puestos.



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La última vez que Colapinto había cosechado puntos fue en el Gran Premio de Estados Unidos 2024. En aquel momento, había largado 15° a bordo de un Williams, aunque una acertada estrategia con los neumáticos y una actuación casi perfecta le permitió escalar cinco posiciones para conseguir una unidad.

Las posiciones finales del Gran Premio de China de la Fórmula 1.

Fuente: diario popular

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