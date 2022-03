FRENTE DE TODOS: DESDE QUE COMENZÓ LA GESTIÓN CAMBIEMOS EL BOLETO AUMENTÓ MÁS DEL 1000%

“Durante el gobierno de Montenegro el boleto de colectivo aumentó más del 300% y más del 1000% si tomamos los seis años de la gestión Cambiemos. Son números escandalosos, sobre todo si tenemos en cuenta el pésimo servicio que padecen los usuarios del transporte público en nuestra ciudad”, expresaron desde el bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos

El gobierno de Montenegro impulsa un nuevo aumento para que el boleto plano esté a 74,38 pesos y con valores que llegan hasta 125 pesos en tramos más largos. Y pretende una vez más que esto sea avalado por el Concejo Deliberante.

“Marplatenses y batanenses van a sufrir un nuevo golpe a su bolsillo con el nuevo aumento del boleto de colectivo que viene de la mano del gobierno de Montenegro. Hablamos de un incremento del 300% en dos años y del 1000% si tomamos el gobierno de Cambiemos completo, con la gestión de Arroyo incluida”, explicó el concejal, Vito Amalfitano.

Y agregó: “Los usuarios están cansados de un servicio absolutamente deficiente. Nos comentan las esperas larguísimas que padecen, hay quejas recurrentes por las frecuencias que no son como corresponden, recorridos que no se ajustan a las necesidades de nuestros barrios y las pésimas condiciones de limpieza en las unidades. En cuanto a las frecuencias, el propio estudio de costos que presentó el Ejecutivo reconoce que no se cumplen como en la pre pandemia”.

“El servicio sigue siendo básicamente el mismo de hace 15 años pero por el crecimiento de la ciudad es el peor momento del transporte en Mar del Plata y Batán en toda su historia. Quienes toman el colectivo viajan incómodos todo el año y a los problemas de frecuencias y recorridos se suman situaciones de inseguridad. Otro problema es la falta de garitas en los barrios. Este gobierno se comprometió a construir 600 hace un año y no hicieron ninguna. Esto es una prueba más de que no hay una planificación ni planes alternativos por parte del gobierno local”, aseguró el vicepresidente de la comisión de Movilidad Urbana del HCD.

“Una vez más queremos dejar en claro que desde el bloque del Frente de Todos no acompañamos un aumento del boleto de colectivo. Apelamos a la responsabilidad y compromiso de los representantes de otras fuerzas con nuestros vecinos y vecinas para que la historia no se repita”, finalizó el edil.

