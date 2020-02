Frente de Todos: “En el debate del presupuesto falta información y no escucharon nuestras propuestas”

El Frente de Todos decidió no acompañar el presupuesto 2020 en la comisión de Hacienda. “Aún no se realizaron las modificaciones que sugerimos; además en el proyecto hay inconsistencias como por ejemplo un gasto previsto de 292 mil pesos en achicoria”, advirtieron.

Este miércoles, se desarrolló una nueva reunión de la Comisión de Hacienda para avanzar con el Presupuesto 2020. En ese marco, desde el Frente de Todos sostuvieron: “Hoy el oficialismo nos plantea acompañar un presupuesto que es igual al que presentaron originalmente, eso demuestra que más allá de las horas de discusión y la presencia de los funcionarios, no fuimos escuchados”.

En ese sentido, destacaron que desde la comisión de Hacienda se garantizó el dialogo y a los pocos días de haber ingresado el proyecto comenzó el tratamiento. “Convocamos a todos los funcionarios y les planteamos dudas ya que hay millones de pesos que no están debidamente explicados. Además, sugerimos readecuar algunas partidas para obras que podrían mejorar la ciudad, pero por ahora no fuimos escuchados”, explicó la presidenta de la comisión, Virginia Sívori.

“Transparentar las discusiones tiene que ver con poder acceder a toda la información. Por ejemplo el secretario de Gobierno había asegurado durante su exposición que el presupuesto destinado al Distrito Descentralizado Chapadmalal, (asombrosamente inferior al de los demás distritos descentralizados), era un error de carga que debía corregirse. Quedó en mandar un informe pero no lo hizo, y lo mismo sucedió con los cargos políticos nombrados en su Secretaría”.

Por su parte, desde el Frente de Todos aseguraron que el Ejecutivo tiene previstos $17 millones en pasajes y viáticos, de los cuales se pidió afectar una parte para el sostenimiento de los polideportivos que ya están funcionando: “En eso tampoco fuimos escuchados. Son muchos los ejemplos de gastos millonarios que no tienen una explicación dentro del presupuesto, y muchas las promesas que nos hicieron durante sus intervenciones que después no cumplieron. En Desarrollo Social, por ejemplo, se prevé un gasto de $292 mil para la compra de achicoria, le consultamos a la Secretaria pero no recibimos ninguna respuesta”, afirmó Sívori.

Algo similar sucedió con la secretaria de Salud: “Cuando le consultamos por el millonario gasto en estetoscopios nos dijo que era un dato erróneo y que si eso era real, debería ser denunciada por malversación de fondos. Sin embargo, al día de hoy ese monto todavía no cambió”.

En ese marco, desde el Frente de Todos reflexionaron: “Queremos que a los marplatenses y batanenses nos vaya bien, pero “el debate tiene que ser responsable y con toda la información disponible, si no, es una puesta en escena”.

