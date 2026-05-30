Fresco pero agradable: cómo estará el clima este sábado 30 de mayo en Mar del Plata

La ciudad amaneció con 6,7 grados, humedad alta y cielo parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

Mar del Plata tendrá este sábado 30 de mayo una jornada de buen tiempo, sin lluvias y con una temperatura máxima de 16 grados, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Según el reporte oficial, para la mañana, el SMN anticipó cielo parcialmente nublado, una temperatura de 8 grados y viento del noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones es de 0%.

Durante la tarde, en tanto, se espera la mejor parte del día, con 16 grados, cielo también parcialmente nublado y viento del oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Ya hacia la noche, la temperatura descenderá a 12 grados, con cielo nuevamente parcialmente nublado, viento del oeste entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin chances de lluvia.

En cuanto a los próximos días, el organismo prevé un domingo con una mínima de 8 grados y una máxima de 14, mientras que para el lunes se anuncian 8 y 12 grados.

Fuente: Mi8

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