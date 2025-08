Fresco, ventoso y con lluvia: cómo estará el clima este lunes 4 de agosto en Mar del Plata

La temperatura no superará los 10º C en el regreso a clases, con posibles precipitaciones y fuertes vientos del sector sur.

Después de un domingo con buen clima en el cierre de las vacaciones de invierno, este lunes 4 de agosto se espera un día fresco e inestable en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la mañana habrá chaparrones (10 a 40% de probabilidades de lluvia). A partir de la tarde el cielo estará mayormente nublado, con 0 a 10% de probabilidades de precipitaciones.

La temperatura estará muy baja: la mínima será de 3º C a la mañana, luego aumnetará hasta los 9º C y a la noche bajará a 4º C.

En cuanto al viento, soplará de forma constante desde el sur. Durante el día su intensidad será de 23 a 31 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 km/h. Al anochecer disminuirá su velocidad a 13-22 km/h.

