Fresco y sin sol: cómo estará el clima este jueves 22 de mayo en Mar del Plata

El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y la temperatura rozará los 15º C, en otra jornada invernal

|

El frío ya se instaló en Mar del Plata y no es noticia, pero este jueves 22 de mayo tampoco habrá mucho sol en la ciudad.

Es que, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará mayormente nublado durante todo el día, con una mínima probabilidad de precipitaciones por la mañana (0 a 10%).

La temperatura mínima será de 9º C a la mañana, y luego aumentará hasta los 15º C. A la noche bajará a 10º C.

En cuanto al viento, durante el día soplará del noreste, primero a 7-12 kilómetros por hora y luego a 13-22 km/h. Al anochecer virará ligeramente al norte e incrementará su intensidad a 23-31 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios