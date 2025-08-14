Frío intenso y viento del sur: así estará este jueves 14 el clima en Mar del Plata

La seguidilla de días fríos se mantiene este jueves 14 de agosto en Mar del Plata. El viento sur hará más complicada la mañana.

Mar del Plata amanecerá este jueves 14 de agosto con un clima invernal marcado: la temperatura mínima será de apenas 4°C y, aunque la máxima llegará a los 10°C, el viento del sur durante la mañana hará que la sensación térmica sea más baja.

Hacia la tarde, el viento rotará al sudoeste, sin generar ráfagas fuertes, pero manteniendo la jornada fresca y con aire seco.

El panorama para los próximos días indica que el viernes será aún más frío en las primeras horas, con una mínima prevista de 2°C. Sin embargo, el sábado comenzará un leve ascenso de la temperatura, que traerá un respiro a la seguidilla de mañanas gélidas.

