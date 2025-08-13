Frío, mucho viento y algo de lluvia: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto en Mar del Plata

La temperatura máxima volverá a estar debajo de los 10º C, acompañado de chaparrones y vientos fuertes del sur.

Luego de unos días con buen tiempo, este miércoles 13 de agosto el clima le depara precipitaciones a Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana habrá chaparrones, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia. El cielo estará nublado a la tarde, con una mínima probabilidad de lluvia (0 a 10%), y a la noche estará parcialmente nublado.

La temperatura sufrirá una disminución considerable: 7º C a la mañana, una máxima de 9º C a la tarde y 6º C al anochecer.

Además, el clima estará muy ventoso. Soplará toda la jornada viento desde el sur: durante el día a 23-31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 km/h. A la noche bajará su intensidad a 7-12 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios