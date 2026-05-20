Frío y chaparrones: cómo estará el clima este miércoles 20 de mayo

El miércoles 20 de mayo se presentará inestable en la ciudad, con chaparrones durante buena parte de la jornada y lluvias aisladas hacia la noche. La máxima prevista es de 11ºC.

Este miércoles 20 de mayo el clima se presentará con tiempo inestable en Mar del Plata, con chaparrones durante buena parte del día, lluvias aisladas hacia la noche y una temperatura máxima de apenas 11ºC.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se esperan chaparrones, con una temperatura de 6º C, una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40% y viento del sur de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Por la tarde las condiciones no cambiarán demasiado: continuarán los chaparrones, con una temperatura que alcanzará los 11º C, probabilidad de precipitación también de entre 10 y 40% y viento del sur con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían volver a ubicarse entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche el pronóstico anticipa lluvias aisladas, con una temperatura en torno a los 7º C, viento del sudeste entre 7 y 12 kilómetros por hora y la misma probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%.

Fuente: Mi8

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