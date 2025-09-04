Fuerte demanda para renovar el DNI en Mar del Plata por las elecciones y vencimientos

Desde el Registro de las Personas recordaron que muchos de esos DNI ya están disponibles para su retiro en las oficinas donde fueron gestionados, debido a que en numerosos casos el Correo no pudo concretar la entrega en el domicilio.

La demanda para tramitar y renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en Mar del Plata se mantiene sostenida en los últimos días, impulsada no solo por la inminencia de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, sino también por el vencimiento de los primeros documentos en formato tarjeta, emitidos en 2015 y con una validez de diez años.

Desde el Registro de las Personas recordaron que muchos de esos DNI ya están disponibles para su retiro en las oficinas donde fueron gestionados, debido a que en numerosos casos el Correo no pudo concretar la entrega en el domicilio. Por eso, solicitaron a los vecinos acercarse para retirarlos y evitar demoras de cara al proceso electoral.

Con motivo de los comicios, se dispuso un esquema de atención extendida en tres sedes de la ciudad y Batán. Las oficinas habilitadas son:

CDR Mar del Plata : 20 de Septiembre 1929

: 20 de Septiembre 1929 Oficina El Puerto : Acha 302, esquina El Cano

: Acha 302, esquina El Cano Oficina Batán: Juan José Pereda 4420

Los horarios de atención serán:

Hasta el jueves 4 de septiembre: de 8 a 13

Viernes 5 de septiembre : de 8 a 16

: de 8 a 16 Sábado 6 de septiembre : de 8 a 13

: de 8 a 13 Domingo 7 de septiembre (día de la elección): de 8 a 18

La delegación provincial @registropba informó a través de sus redes sociales que los operativos especiales buscan garantizar que todos los ciudadanos que tengan el trámite en curso puedan contar con su documento vigente para votar.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios