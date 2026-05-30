Fuerte derrumbe en la venta de autos 0KM: cayó el 25% interanual en mayo

Así lo señaló un informe publicado por ACARA. El desplome del quinto mes profundizó la tendencia negativa que atraviesa el sector. En lo que va de 2026, la actividad registra una caída interanual del 9,7%.

La venta de vehículos 0 km volvió a registrar una marcada caída en mayo, profundizando la tendencia negativa que atraviesa el sector automotor. De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el quinto mes se patentaron 41.921 unidades, cifra que representó un desplome del 25,6% en comparación con las 56.319 registradas en mayo de 2025.

El retroceso también se evidenció frente al mes anterior. En relación con abril, cuando se habían patentado 47.730 vehículos, la actividad sufrió una baja del 12,2%.

Con estos resultados, el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó las 247.187 unidades patentadas, lo que implica una caída del 9,7% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 273.819 vehículos.

El informe de ACARA señaló que la caída fue generalizada en todos los segmentos. En el caso de los automóviles, durante mayo se patentaron 27.881 unidades, frente a las 37.658 del mismo mes del año pasado. Esto significó una contracción interanual del 26%, mientras que en la comparación mensual la baja fue del 13%.

Por su parte, los vehículos comerciales livianos sumaron 11.329 patentamientos, contra 15.447 unidades registradas en mayo de 2025, lo que representó una caída interanual del 26,7%. Respecto de abril, el descenso fue del 9%. Y los vehículos comerciales pesados tampoco escaparon a la tendencia negativa. En mayo se patentaron 1.771 unidades, un 14,5% menos que en igual mes del año anterior y un 13,1% por debajo del nivel registrado en abril.

En términos acumulados, los autos alcanzaron las 166.695 unidades patentadas en lo que va del año, con una caída del 8,7%; los comerciales livianos totalizaron 66.120 unidades, un 13,9% menos; mientras que los comerciales pesados sumaron 9.142 unidades, es decir una baja del 4,5% en comparación con el mismo período de 2025.

La Toyoya Hilux volvió a ser el modelo más vendido.

Venta de autos 0KM: los modelos más vendidos

Según el informe de ACARA, la Toyota Hilux volvió a ubicarse al tope del mercado con 2.309 unidades patentadas en mayo. Detrás se ubicaron la Ford Ranger, con 1.672 unidades; el Fiat Cronos, con 1.627; la Ford Territory, con 1.589; y el Peugeot 208, con 1.279.

Más allá de haber liderado el ranking, la Toyota Hilux tuvo una baja del 18,1% interanual y acumula una caída del 16,2% en lo que va de este año. El Fiat Cronos, uno de los modelos más vendidos de producción nacional, registró un desplome más marcado: bajó el 48,6% contra mayo de 2025 y acumula una retracción del 35,4%.

Dentro de los primeros puestos, una de las excepciones fue la Ford Territory: creció el 54,9% interanual en mayo y lleva una mejora del 59,5% en 2026.

Fuente: diario popular

Comentarios

comentarios