Fuerte movimiento turístico: más de 4000 autos circulan por hora hacia la costa

En el arranque del fin de semana extra largo, cientos de vehículos se volcaron esta mañana hacia la Costa Atlántica. Según los datos oficiales registrados entre las 8 y las 9 del viernes 21 de noviembre, el tránsito en la Autovía 2 y la Ruta 11 se presentó intenso en sentido a Mar del Plata y localidades balnearias, mientras que en dirección a CABA la circulación fue normal.

En la Autovía 2, por el peaje de Samborombón pasaron 2.493 vehículos rumbo a la costa, frente a solo 256 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Más al sur, en el peaje de Maipú, se contabilizaron 773 autos hacia la costa y 198 hacia CABA.

La Ruta 11, otro de los corredores clave en temporadas de alta demanda, también mostró un caudal elevado: por el peaje de La Huella circularon 1.676 vehículos hacia la Costa Atlántica, contra 164 en sentido contrario.

En total, más de 4.900 vehículos se dirigieron hacia los principales destinos turísticos bonaerenses en tan solo una hora, lo que marca el inicio de un fin de semana con fuerte movimiento en las rutas.

Las autoridades viales recomiendan circular con precaución, respetar las velocidades permitidas y planificar los viajes ante posibles demoras en los accesos y peajes.

