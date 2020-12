Fuerte respaldo a la actividad de Guarderías y Jardines Maternales

En la última sesión del año del Honorable Concejo Deliberante, fue aprobado el Proyecto presentado por la concejal Cristina Coria solicitando al Departamento Ejecutivo autorice la reapertura a la actividad «Guardería»- Centros de Atención Infantil y/o Jardines Maternales, a los establecimientos que a la fecha cuenten con habilitación para funcionar como tales, con aplicación de los protocolos sanitarios requeridos para el funcionamiento, aprobados por la Secretaría de Salud.

El pedido surge ante la necesidad de dar respuestas efectivas y seguras a los padres y madres que deben salir a trabajar en formato presencial, pudiendo desde un marco legal repensar las instituciones para la primera infancia bajo un formato no educativo, conscientes de la imperiosa necesidad de los mismos.

Las instituciones de cuidado y asistencia a los niños pequeños son esenciales para el funcionamiento de una sociedad responsable y organizada, brindando lugares supervisados, con protocolos adecuados y personal especializado.

Al respecto Coria indicó” cobra especial relevancia la misión de las mismas: cuidar con responsabilidad, con una clara formación en la atención de los más pequeños, en espacios diseñados para tal fin, lugares de confianza para las familias. Atendiendo también a la realidad del sector que fue duramente golpeado este año y combatiendo la proliferación de lugares no habilitados, como pueden aparecer cuando no se brindan alternativas dentro del marco legal. Es un planteo que no trata sobre Instituciones prestando un servicio

educativo, sino de actividades de cuidado y recreación”.

Comentarios

comentarios