Fuerte viento y sensación térmica bajo cero: el clima en Mar del Plata para el domingo 24 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada ventosa, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h

Mar del Plata amaneció este domingo 24 de agosto con 4,1°C de temperatura y una sensación térmica de -1,2°C, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La ciudad se encuentra bajo un alerta amarillo por viento, debido a la intensidad de las ráfagas previstas a lo largo de toda la jornada.

Durante la mañana, la tarde y la noche se esperan condiciones de tiempo ventoso, con vientos del oeste y noroeste que soplarán entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 69 km/h en los momentos de mayor intensidad.

La temperatura máxima será de 17°C, mientras que la mínima se registró en 4°C durante las primeras horas del día. A pesar de la fuerza del viento, el SMN no prevé precipitaciones y se anticipa una visibilidad óptima de 10 km. La humedad relativa se ubica en 77% y la presión atmosférica en 1013,4 hPa.

En cuanto al pronóstico extendido, para el inicio de la semana se esperan jornadas estables con mínimas de 7°C y máximas que oscilarán entre 14 y 17°C hasta el jueves. El viernes se prevé un ascenso marcado de la temperatura, con una máxima que podría llegar a 22°C, aunque el sábado se registraría un fuerte descenso, con apenas 11°C de máxima.

El SMN recomienda a la población tomar precauciones frente a las ráfagas intensas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre en zonas expuestas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios