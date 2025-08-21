Fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de varios árboles en distintos puntos de la ciudad

Intensas ráfagas de viento provocaron este jueves a la madrugada la caída de árboles en distintos barrios de Mar del Plata, lo que generó un amplio despliegue de Defensa Civil para atender las emergencias.

Los primeros reportes ingresaron poco después de la medianoche y continuaron durante la madrugada, cuando vecinos alertaron sobre ejemplares de gran porte que cedieron en diferentes calles y esquinas.

Uno de los casos se registró en la intersección de Scaglia y Ghandy, donde un árbol se desplomó sobre la vía pública y ocasionó la interrupción parcial del tránsito en la zona hasta que cuadrillas municipales lograron despejar la calzada.

En Andrade al 828, personal de Defensa Civil debió intervenir para retirar ramas de gran tamaño que quedaron sobre la vereda, por lo que se trabajó con motosierras para fraccionar los restos.

Otro episodio tuvo lugar en Lazalle al 1973, donde un árbol se precipitó a raíz de las fuertes ráfagas de viento que azotaron a la ciudad.

En Zacagnini y Carballo, los equipos de emergencia realizaron un operativo durante la madrugada para liberar la arteria, ya que un tronco había bloqueado uno de los carriles.

También se registró la caída de un árbol en Valencia al 9131, donde personal municipal procedió a cortar y retirar los restos que habían quedado sobre la calzada.

Otro de los puntos afectados fue Libertad y Francia, en donde la estructura de gran porte quedó atravesada sobre la calle.

En Gianelli entre 39 y 37, los vecinos alertaron sobre la caída de un árbol. Defensa Civil acudió de inmediato y trabajó para restablecer la normalidad.

Finalmente, en Larrea al 705, un ejemplar cayó por la intensidad del viento pero la situación ya está controlada por la rápida intervención del personal municipal.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios