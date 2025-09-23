“Fuerza profes”: el stand up del Profe Javier Guerrero llega al teatro Radio City Roxy.

Tras el fenómeno en redes sociales, el personaje que conquistó a miles de seguidores se sube al escenario para compartir, con humor y desparpajo, las vivencias más insólitas del mundo escolar. La función será el sábado 27 de septiembre.

El Profe Javier Guerrero presenta “Fuerza profes”, un espectáculo de stand up que promete carcajadas y complicidad a través de vivencias del mundo escolar. El stand up se presentará el sábado 27 de septiembre a las 21 horas, en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1752, Mar del Plata),

Después del éxito en plataformas digitales, el personaje abandona el celular y el aula para invitar al público a recorrer juntos las experiencias más disparatadas de la vida escolar. Entre risas y reflexiones, Guerrero interpela a docentes, estudiantes y familias con preguntas universales: ¿cómo no perder la cordura?, ¿cómo evitar el colapso?, ¿cómo sobrevivir a esta aventura maravillosa que es educar?

El show “Fuerza profes” combina humor, ironía y ternura, en una propuesta que busca intensificar la risa y, al mismo tiempo, revalorizar la profesión docente como una de las más bellas y desafiantes del mundo.

Las entradas están a la venta en la boletería del teatro y por Plateanet.

Sobre Javier Guerrero

Es actor y profesor de teatro. Comenzó su trayectoria artística a los 14 años. En el año 2002, inició su carrera profesional en el teatro Colonial. Ha participado en decenas de obras de la literatura clásica y moderna, como «Bodas de Sangre», «Los árboles mueren de pie», «Cuarteto», «5gays.com» y «Plata fácil» (nominada a los Estrella de Mar)

Participó en numerosos festivales de teatro internacional, entre los que se destacan: «Festival de Blumenau» (Brasil), «Festival de la creation universitaire» (Francia), «Internacional fécule festival» (Suiza) y «Etnoescena» (España).

En el ámbito de la televisión, intervino en distintas tiras de la productora Pol-ka: «Los únicos», «Por amor a vos», «Mal parida» y «Mujeres de nadie», entre otras.



“FUERZA PROFES”

SABADO 27 de SEPTIEMBRE – 21 HS

CENTRO DE ARTE RADIO CITY ROXY – San Luis 1752

Entradas en venta en boleteria del teatro y por Plateanet

Comentarios

comentarios