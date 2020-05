FUM: «Lo importante es no dejar a estudiantes sin acceso a la educación pública»

Desde la Federación Universitaria Marplatense detallaron los inconvenientes a los que se enfrentan varios estudiantes por la modalidad virtual de enseñanza así como las dificultades que atraviesan los Centros de Estudiantes y de Copiados, que son autogestionados

La Federación Universitaria Marplatense (FUM) detalló los problemas que tienen algunos estudiantes en el marco de un «vuelco parcial» de la actividad académica a las plataformas virtuales. Desde el rectorado, afirmaron que es «improbable» la vuelta a clases durante el 2020.

«Desde la FUM nos venimos organizando desde hacer varios meses para el vuelco total de las actividades, pero hay algunas presenciales que no se pueden reemplazar con la virtualidad. Si bien entendemos que es lo necesario, tenemos que respetar las medidas de distanciamientos social, nuestras casas de estudio no estaban totalmente preparadas para este vuelvo en la virtualidad. Hay muchos estudiantes que no tienen el acceso que deberían a las cursadas y las modalidades de evaluación«, señaló Juliana Santos Ibáñez, vicepresidenta de la FUM.

Ante las complicacioens que pueden tener algunos estudiantes, desde la FUM solicitaron a las autoridades universitarias «que se puedan poner a disposición aparatos electrónicos o módems» ya que «no todos acceden a internet de la misma manera».

«En el ultimo consejo superior se anunció que se avanzaba y vemos con ojos positivos que, de cara al segundo cuatrimestre, que probablemente no pueda ser bajo la presencialidad, es importante que podamos avanzar en estas demandas para que todos podamos acceder a la virtualidad y no haya estudiantes fuera de las aulas», afirmó Santos Ibáñez.

Un punto de debate fueron las modalidades de evaluación, en el que intervinieron los Centros de Estudiantes. Cada facultad desarrolló su propia normativa. En Humanidades, por ejemplo, no hay parciales sincrónicos, mientras que en otras, como Derecho, si los hay y el campus tuvo fallas de conectividad.

Por último, la referente estudiantil hizo referencia a la dificultad de autogestión que tienen los Centros de Estudiantes y de Copiado, ya que la venta de fotocopias son su principal fuente de ingresos. «Es necesario que se brinde un apoyo a la autogestión de centros de copiados, impresiones y estudiantes, ahora la autogestión está parada porque no se pueden vender las copias. Si se puede hacer, necesitamos un protocolo y un vínculo con las autoridades que estamos intentando construir», concluyó.

