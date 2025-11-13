Furor en España por la Selección Argentina: se entrenó ante más de 20.000 personas

La Albiceleste trabajó con un buen marco de público en el estadio del Elche pensando en el amistoso de este viernes con Angola en Luanda. Lionel Messi agradeció el cariño.

Furor en España por la Selección Argentina: se entrenó este jueves ante más de 20.000 personas en el estadio Martínez Valero de Elche. En cuestión de unas pocas horas, se agotaron todas las entradas gratuitas disponibles al público para ver practicar a la Scaloneta de cara a su amistoso internacional de este viernes con Angola.

La escala en la provincia de Alicante representó la última oportunidad para que la Albiceleste realice una sesión de entrenamiento antes de emprender el viaje hacia Luanda, donde disputará el amistoso ante Angola mañana a partir de las 13 horas de Argentina.

El club español, en coordinación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diseñó un sistema escalonado para la distribución de las entradas: los abonados del Elche CF tuvieron prioridad para retirar hasta cuatro localidades por persona hasta la mañana del miércoles, mientras que a partir de las 10 (España), el público general pudo acceder a las invitaciones a través de la web oficial del club. La demanda superó todas las previsiones, dejando al estadio cerca de su máxima capacidad y evidenciando el entusiasmo por ver de cerca a la Selección liderada por Lionel Messi.

“Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, ¡¡¡había muchísimos argentinos también!!! ¡¡Siempre es un gusto volver a verlos!!“, escribió Messi en un posteo que publicó en su cuenta oficial de Instagram junto a un carrusel de imágenes en el entrenamiento.

Cabe recordar que a la convocatoria inicial para el amistoso se le sumaron dos futbolistas: Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, y Emiliano Buendía. Al mismo tiempo, fueron dados de baja Enzo Fernández (lesión) y tres de los jugadores del Atlético Madrid, que no llegaron a realizar en tiempo y forma los trámites sanitarios para viajar a África: Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. En tanto, Leandro Paredes iba a sumarse al contingente tras el Superclásico entre Boca y River, pero por molestias físicas acordó con Scaloni permanecer en Argentina.

La formación de la Selección para enfrentar a Angola sería con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Vale mencionar que Dibu Martínez no fue citado para esta ocasión y que la alternativa es Walter Benítez (además, viajó como sparring Demián Talavera, el arquero de 18 años que juega en San Lorenzo).

