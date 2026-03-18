Charla sobre mercado digital de autopartes en Automechanika 2026

La charla “El hábito de consumo en el comercio autopartista: un cambio que ya está en marcha”, a cargo de la consultora Mercado Inteligente, analizará cómo la digitalización está modificando las decisiones comerciales dentro de la cadena de autopartes.

La actividad será abierta y sin costo para los visitantes de la feria.

La presentación se realizará el jueves 9 de abril de 2026, de 17:30 a 18 horas, en el Auditorio A – Hall 3 del Predio Ferial La Rural, en el marco de Automechanika Buenos Aires 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria automotriz en América del Sur y un espacio de networking clave para fabricantes, importadores, distribuidores y profesionales del sector.

La actividad se desarrollará junto a la CCRA (Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor) y estará a cargo de especialistas de Mercado Inteligente, consultora líder en análisis de mercado y estrategia digital aplicada a la cadena comercial autopartista.

El cambio en el proceso de compra

El eje de la charla será el cambio en el comportamiento de compra dentro del sector, un proceso que ya impacta en la competitividad de importadores, marcas, distribuidores y comercios.

Durante años, la dinámica comercial del rubro estuvo centrada en variables tradicionales como precio, disponibilidad y logística. Sin embargo, el avance de la digitalización comenzó a modificar el recorrido previo a la compra.

Hoy los compradores investigan compatibilidades, comparan precios, verifican disponibilidad y analizan alternativas en entornos digitales antes de tomar contacto con un proveedor.

Según estudios internacionales del comercio B2B, más del 70 % de los compradores inicia su proceso de decisión en canales digitales antes de interactuar con una empresa, una tendencia que ya comienza a reflejarse con fuerza en el mercado autopartista.

Un mercado más transparente y competitivo

En ese contexto, desde Mercado Inteligente señalan que el valor competitivo del negocio también se redefine.

Hoy no se vende únicamente un repuesto: se vende información, disponibilidad, competitividad y servicio.

La charla propone analizar cómo interpretar esta transformación y qué decisiones estratégicas permiten integrar el canal físico con el entorno digital, mejorar la gestión de información comercial y fortalecer el posicionamiento de las empresas dentro de un mercado en evolución.

La actividad será abierta y sin costo, ya que la feria permite el acceso gratuito a los visitantes acreditados, lo que facilita la participación de profesionales, empresarios, importadores, distribuidores y comerciantes de toda la cadena autopartista.

Relevamiento del mercado durante la feria

Durante Automechanika también se desarrollará la acción “Viví Automechanika”, impulsada junto a la CCRA y FACERA (Federación Argentina de Cámaras de Empresarios de Repuestos del Automotor).

La iniciativa incluirá entrevistas espontáneas y programadas a expositores y visitantes, con el objetivo de relevar la percepción del sector sobre la evolución del mercado autopartista frente al escenario digital.

Los testimonios de fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes que participan de la feria permitirán analizar el presente del sector de autopartes y el desarrollo del mercado digital vinculado a la actividad, generando una radiografía directa del momento que atraviesa el sector.

Sobre Mercado Inteligente

Mercado Inteligente es una consultora especializada en el desarrollo y profesionalización del canal digital para el sector autopartista en Argentina.

Con una trayectoria construida junto a fabricantes, importadores, distribuidores y comercios minoristas, la firma impulsa estrategias basadas en análisis de datos, comportamiento del consumidor y optimización de la presencia en plataformas de comercio electrónico.

Su enfoque combina conocimiento profundo del rubro con herramientas de inteligencia comercial que permiten mejorar la competitividad, ampliar el alcance de ventas y fortalecer el posicionamiento de marca en entornos online cada vez más dinámicos.

Liderada por Ezequiel Alonso y Sebastián Oliveri, Mercado Inteligente acompaña a las empresas en la toma de decisiones estratégicas, aportando métricas claras, planificación y visión de mercado para sostener el crecimiento en el nuevo escenario digital.

La consultora trabaja con una premisa concreta: comprender cómo compra hoy el cliente para ayudar a vender mejor mañana.

Más información: https://mercadointeligente.net/

Mail: hola@mercadointeligente.com.ar

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