GABRIEL FELIZIA ASUMIÓ COMO NUEVO PRESIDENTE DEL CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA

Asumió en reemplazo de Martín Merlini, que ocupó el cargo durante los últimos cuatro años. Destacó la particularidad del contexto, con la pandemia que afecta a todas las actividades. Anticipó que la impronta de su gestión será fortalecer la producción para que “lleve a dar más trabajo”.

El nuevo presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Gabriel Felizia, tuvo su presentación formal durante una reunión con miembros del Directorio y gerentes del ente de la que también participó su antecesor en el cargo, Martín Merlini.



“La impronta que le queremos dar es de producción, necesitamos que nos lleve a dar más trabajo”, señaló el flamante funcionario al reconocer la actual coyuntura como un momento “difícil y distinto” a raíz de la pandemia de coronavirus que impacta por igual a todos los rubros.

Aclaró que en la actualidad el puerto está funcionando con su respectivo protocolo y destacó que la administración provincial “está atenta a todo lo que aquí ocurre”, colaboración en la que también resaltó el compromiso del municipio.



“Estamos todos en la misma línea, trabajando y pensando la mejor forma para que el puerto, que es una actividad que está viva, no tenga que ser cerrada y que no haya problemas que impidan que esto funcione”, dijo Felizia.



Con directores y gerentes se evaluaron distintas cuestiones que hace a la actividad portuaria, en todos sus aspectos, aunque la cuestión sanitaria es la que domina la actualidad, en particular por la presencia de dos buques con dos tripulaciones en aislamiento por al menos un caso de coronavirus.

Felizia anticipó que se acordó con el municipio y SAME realizar testeos y dar la posibilidad que, en caso que esos análisis resulten negativos, los marinos puedan cumplir la respectiva cuarentena en tierra y no a bordo de las embarcaciones. Estos testeos se cumplirán en las próximas horas y este sábado, anticipó, habría definiciones.



También destacó que el puerto reforzó los controles sanitarios para dar mayor seguridad a los obreros que se desempeñan dentro de la jurisdicción. Entre las medidas adicionadas remarcó que se instaló un puesto en el acceso a las Terminales 2 y 3 para que todo aquel que ingrese a los muelles chequeo clínico, que incluye toma de fiebre y medición de oxígeno en sangre.



Fueron estas algunas de las respuestas a reclamos de trabajadores de la estiba, que normalizaron su actividad. Felizia explicó que el conflicto que se había dato esta semana con ese sector laboral “ya está resuelto” y que se descargaron todos los buques que estaban para atender.



Señaló esa situación como uno de los pasos para sostener la fuerza laboral del puerto e insistió que se debe atender a todos los sectores por igual. “No es solo pesca, sino que es turismo e industria naval y necesitamos que funcionen al máximo”, dijo Felizia para resumir el principal objetivo de su gestión: “resolver una necesidad de producción mayor que signifique mejor generación de trabajo”, puntualizó.

