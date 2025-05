GABRIELA ACHER en Mar del Plata “¿Qué hace una chica como yo en una edad como ésta?”

En esta ocasión, se presenta como una charla Ted, dirigida a las nuevas generaciones de mujeres. A las de 40, a las de 50, a las de 60, a las de 70.

Que son nuevas porque hasta hace sólo 50 años no existían, o-por lo menos- no gozaban de lo que ahora nosotros llamamos vida. Pero la universidad de Taho Lindo, en la Baja California, ha realizado un estudio genético a 150000 mujeres entre esa franja de edades y reveló que -gracias al hecho de que las nuevas generaciones se han divertido un 1500 por ciento más que sus madres y abuelas- han logrado provocar una mutación en su ADN, que consiguió atrasar 20 años el gen del envejecimiento, Y sólo a fuerza de voluntad. (Y hormonas suplementarias). Entonces, la pregunta es… ¿Los 60 son los nuevos 40?

Los 50 son los nuevos 30? ¿Los 40 son los nuevos 20? Este y otros interrogantes, serán respondidos, en su infaltable consultorio sentimental. Chicas, si todavía están solteras… ¡ánimo!

Capaz que el amor de sus vidas, todavía no nació!

VIERNES 22 y SÁBADO 23 de AGOSTO a las 20.30 hs

Centro de Arte Radio City Roxy

Entradas anticipadas en venta en Boletería del Teatro y por plateanet.com

