Gastronómicos: «No podemos ser vítcimas de las malas costumbres de algunos, de las faltas de controles sobre la ilegalidad de otros»

Desde Uthgra dieron a conocer su pensamiento sobre el retroceso de Mar del Plata a fase 2. «Salud también es tener para comer. Salud es trabajar. Si los hoteleros y gastronómicos no lo pueden hacer, no pueden cubrir sus necesidades básicas, ¿qué salud –explíquennos Presidente, Gobernador- están cuidando?», dijeron desde el gremio.

A través de un comunicado, explicaron que «más de 1400 puestos de trabajo ya se perdieron en Mar del Plata, dentro de los 90 mil que nuestro sector vio esfumarse a nivel nacional. Además, en nuestra ciudad 2000 familias tampoco recibieron su ayuda en 2020 por ser temporarios y siguen completamente desprotegidos pese a las múltiples gestiones, solicitudes que llevamos adelante los dirigentes gremiales junto con los propios trabajadores para que entendieran que existen, que también merecen ser tenidos en cuenta».

En ese sentido, agregaron que «durante largo tiempo asistimos con alimentos a nuestros compañeros y compañeras. Pero nuestros trabajadores no son presa del asistencialismo, ni se sienten cómodos en esa posición. Todos somos gente de trabajo, gente que se gana el pan con su oficio».

«Hoy asistimos a un cambio de fase que nos deja sin posibilidad de seguir adelante. Porque la falta de turismo ya devastó la plaza hotelera, cuyos establecimientos se encuentran en un 70% cerrados, sin operaciones. Y en el sector gastronómico nos dejan a la intemperie, literal, pensando que con delivery y mesas fuera de los locales se soluciona…en una ciudad donde el clima nunca es previsible ni viable para poder llevar adelante actividades al aire libre. Ni siquiera con las inversiones que se hicieron en decks y espacios semi abiertos en las calles», puntualizaron.

También aseguraron que «asistimos a una realidad inviable: establecimientos cerrados por tiempo indeterminado o para siempre, empresarios que dejaron de pagar salarios porque no tienen ingresos o no han recibido ayuda económica alguna, ya que, como nos hemos cansado de decir y probar, el REPRO no es lo que ustedes comunican».

«Necesitamos abrir, necesitamos trabajar. Nuestra actividad es segura. Los protocolos lo han confirmado. No contribuímos con nuestro trabajo A diseminar el virus. No podemos ser VÍCTIMAS de las malas costumbres de algunos, de las faltas de controles sobre la ilegalidad de otros. La salud y el trabajo de nuestros hoteleros y gastronómicos no puede seguir siendo la variable de ajuste con la que el gobierno especula ante la pandemia», agregaron desde el gremio.

También destacaron que es necesaria la «amplitud horaria, necesitamos aforos como los protocolos marcaron, necesitamos de los fines de semana, necesitamos que la gente venga a la ciudad y se sienta segura y cuidada por nuestros hoteleros. Necesitamos trabajar», concluyeron.

