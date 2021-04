Gastronómicos: «Nuestro trabajo no es el problema»

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina seccional Mar del Plata -UTHGRA- convoca a los trabajadores a movilizarse, con barbijo y protocolos, este martes a las 11 en Luro e Independencia «porque no somos el problema. No podemos seguir sufriendo restricciones si afectan los salarios y no hay ayuda alguna para poder seguir adelante».

«Nuestra actividad está correctamente protocolizada y los trabajadores son los principales interesados en que todo se cumpla: por su salud, por los clientes y por su fuente de trabajo», indicaron desde el gremio.

En la movilización, también se harán presentes trabajadores de otros ámbitos comerciales que se ven afectados por la medida y representantes de diversas pymes.

Comentarios

comentarios