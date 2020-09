Gastronómicos ponen mesas afuera: «Tenemos que trabajar para sacar los negocios adelante»

Un bar ubicado en San Luis y Avellaneda se sumó a la protesta porque «abrir es la manera que tenemos nosotros de protestar». «Hace 7 meses que no tenemos respuesta de ningún tipo», afirmó.

Un comercio gastronómico ubicado en San Luis y Avellaneda es otro de los locales que decidió colocar mesas en la vereda y atender a la gente, a modo de «protesta» y para poder trabajar, a pesar de las prohibiciones que implica la Fase 3.

«Abrir es la manera que tenemos nosotros de protestar. La famosa huelga a la japonesa, en la que tenemos que trabajar para sacar los negocios adelante, para aguantar la situación, porque llega un punto que haciendo los números si sigo así el mes que viene no puedo abrir. Es la forma de poner las cosas en su lugar y dar la iniciativa, para buscarle la vuelta: con protocolos necesarios y cuidando a la gente», contó Joaquín Nevyl, dueño del local, en diálogo con El Marplatense.

En este sentido, indicó que la modalidad que utilizarán ahora es sacar las mesas a la vereda y atender allí. «Pero con las mesas afuera y el clima como está, no nos alcanza. Queremos trabajar para pagar los gastos», agregó.

«La semana que viene tengo agujeros con proveedores, estoy pateando pagos. Si no tengo un flujo de dinero se hace más grande el agujero económico y no llegas a cubrir todo. Hace 7 meses que no tenemos respuesta de ningún tipo. Cuando abrimos ese mes, teníamos movimiento aunque sea el finde y podíamos cubrir con la cadena de pagos», detalló Nevyl.

En este marco, puntualizó que «la idea no es llevar a una instancia de salón lleno, es reducir aún más la capacidad» y «hay que ser conscientes y vivir con esto en la cabeza».

Fuente: elmarplatense.com

