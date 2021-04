Gastronómicos: “Vamos a estar perdiendo el 40% de las ganancias con las restricciones”

Con el anuncio de las nuevas restricciones ante el avance de la segunda ola de coronavirus, muchos sectores se ven afectados. Uno de ellos es el gastronómico desde donde indicaron que perderán uno o dos turnos y el 40% de las ganancias.

“Vamos a estar perdiendo el 40% de las ganancias, es uno o dos turnos menos, la baja del horario nos complica bastante a todo el sector”, dijo Javier Díaz, encargado de una cervecería de la zona de Olavarría.

Con las nuevas medidas comentó que “el clima no ayuda y la gente no viene tanto porque no sabe hasta qué hora se puede quedar, hubo menos movimiento de gente estos últimos días“, agregó.

“Nosotros si cumplimos con los protocolos, en la gastronomía general se ha cumplido. El sector no está de acuerdo con esto porque después aparece la fiesta clandestina, acá está controlado por la separación, el protocolo“, comentó.

