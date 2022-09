Gentrificación en Mar del Plata: “Este proceso provoca segregaciones sociales y espaciales”

Todas las ciudades y sus asentamientos urbanos circundantes, atraviesan procesos de transformación de los cuáles derivan distintas problemáticas. Muchas de estas transformaciones están regidas por inversiones especulativas que, por falta de planificación y sin tener en cuenta la magnitud de sus impactos, producen desplazamientos de distintas clases sociales y despiertan tensiones entre los ciudadanos.

Uno de estos procesos es la gentrificación, un término castellanizado que se acuñó para describir la situación que se vivía en la sociedad inglesa durante el proceso de industrialización de los siglos XVIII y XIX. Durante este período, la aristocracia británica se trasladó al campo para escapar de la insalubridad de las ciudades. Más allá del origen del término, este fenómeno se encuentra presente en Mar del Plata y es interesante indagar sobre sus características y la forma en la que se desenvuelve en la ciudad.

Para poder comprender con mayor precisión este concepto y analizar cómo se manifiesta de forma local, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con Patricia Iris Lucero, Doctora en Geografía e integrante del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS).

Sobre el concepto de Gentrificación, Iris Lucero explicó: “La concentración de clases aristocráticas en la campiña inglesa durante la revolución industrial provocó que los sectores sociales de clases altas se vayan al campo y eso significó un desplazamiento de un grupo social, que sería la denominada “gentry”. Literalmente se puede traducir como la alta burguesía”.

“Este concepto ahora se está retomando porque parecería que hay un proceso de desplazamiento, que tiene que ver entonces con cierta cantidad de mejoras físicas y materiales en las ciudades. Estas mejoras en los espacios urbanos, que vienen de la mano de cambios económicos, sociales y culturales, está transformando algunas zonas de estas ciudades, específicamente lo cascos centrales, los cascos históricos. Sin embargo también ocurren cambios en el periurbano. Existe un desplazamiento de los sectores de menores recursos para ser ocupado por otros sectores sociales que, en la literatura, aparece como una nueva fracción de la clase media alta que requiere estas nuevas formas constructivas”, agregó.

En cuanto a las tensiones y problemáticas que se despiertan con estos cambios, Iris Lucero expresó: “Los cambios generan tensiones. No se producen de un año para otro sino que son procesos relativamente largos en el tiempo, que comienza en alguna manzana de la ciudad y posteriormente se van replicando en otros puntos. Este fenómeno está presente no sólo en grandes ciudades sino en ciudades de tamaño intermedio, como Mar del Plata y también en localidades urbanas pequeñas”.

“Es un proceso que está puesto en vigencia en función también de otras causas explicativas, que tiene que ver con la liberalización de los mercados financieros a partir de la globalización y ésta moda de las inversiones privadas en el sector inmobiliario. Incluso las ciudades hacen propaganda para poder atraer esas inversiones privadas y una de las formas especulativas más interesantes es en este momento el mercado de tierras en las ciudades, que genera grandes diferencias”, destacó.

En cuanto al impacto que se genera en las distintas comunidades, la especialista dijo: “Este proceso de gentrificación provoca una nueva segregación, no solo social sino espacial. Estos reductos gentrificados tienen mucha diferencia con el resto, es un proceso que tiene que ver con que los mercados captan los lotes que están degradados, que no tienen mantenimiento y hasta también tiene que ver con que las propias familias cada vez pueden sostener menos esas propiedades. Empiezan a aumentar los impuestos, empiezan a aumentar los valores de los alquileres y el mismo barrio se va estigmatizando por el propio abandono de sus habitantes. Así es como se produce el desplazamiento hacia otros lugares, se reduce la densificación de los barrios y se abre la puerta a la especulación”.

“Con la aparición de los capitales inmobiliarios se produce un desplazamiento doble. Antiguos pobladores tienen que retirarse y luego llegan a estos lugares familias jóvenes y hasta hay una tendencia hacia la feminización de estos procesos de gentrificación. A mí me gusta también incorporar la construcción de los barrios cerrados en el periurbano, porque también evidencian esa segregación”, agregó.

La gentrificación en Mar del Plata

Este proceso se encuentra presente en muchísimas ciudades de Argentina y el mundo y Mar del Plata no es la excepción. Sobre las características de la gentrificación en la ciudad, Iris Lucero dijo: “Tal vez no es tan fácil verlo directamente pero cuando uno va caminando por distintos sectores de la ciudad, llámese el centro, la zona del corredor de Güemes, el barrio Primera Junta, San José, la zona de los corredores comerciales de la calle Córdoba y sus alrededores, y hacia el norte de la ciudad sobre la costa también, vemos algunos casos puntuales. No es un proceso homogéneo sino que va empezando de a pedacitos”.

“Creo que uno de los lugares más significativos se pueden observar en las zonas aledañas a la calle Güemes, que ahora se extiende hacia la zona de la ex Estación Sur, donde está el paseo comercial que implicó un fuerte cambio del uso del suelo urbano, un cambio bastante fuerte”, expresó.

Asimismo, se refirió al caso de los desplazamientos provocados, como fue el caso de la Villa de Paso y otros asentamientos precarios. En ese sentido dijo: “desde el traslado de la Villa de Paso estamos entrando en una primera etapa del proceso de gentrificación. Otro caso podría ser también con la cuestión del movimiento que hubo para desocupar las viviendas ocupadas en el barrio La Perla. Es esa una de las partes también, no me gusta decirlo, pero se realiza una especie de “limpieza” de aquellos grupos que supuestamente estigmatizan a estos barrios. Otro caso evidente es el de las zonas rojas, evidentemente tiene vinculación con esto, tiene que ver con el traslado de esos grupos socialmente marginados. Se trata de evitar que estos grupos se sostengan en esos espacios porque se está reconstruyendo la ciudad. Se regeneran, algunos dicen que se reconquistan esos espacios que durante el periodo de la ciudad industrial fueron dejados de lado”.

Rumbo al millón de habitantes

Consultada respecto de la aparente falta de planificación que existe en Mar del Plata frente al crecimiento poblacional, Iris Lucero destacó: “La ciudad tiene un tamaño poblacional que ya genera problemáticas. Cuando estamos hablando de más de 150 mil habitantes aparecen ciertos problemas de gobernabilidad. Mar del Plata necesita una nueva organización política interna, junto con las localidades menores del partido de General Pueyrredon, que están creciendo muchísimo. Existe una necesidad de generar un buen ordenamiento territorial y de mejorar la distribución de los recursos del municipio porque estamos camino al millón de habitantes”.

“El censo nos dará cerca de 700 mil habitantes y me parece que con las zonas del centro de la ciudad vamos a tener grandes sorpresas, no sólo en torno a la cantidad de población sino a las características demográficas de esa población, en términos sociales, de género. Vamos a ver la transformación a partir de estas nuevas formas constructivas que marca el mercado inmobiliario”, anticipó.

Finalmente, explicó que es habitual observar en muchos barrios una elevada cantidad de propiedades en venta y que a partir de ello se gestan las próximas transformaciones de la ciudad. “Estamos viendo las casas antiguas en venta, aquellas que son el ícono de Mar del Plata. La zona de los chalets de techos rojos con jardines comienza a venderse y detrás de ello está el proceso constructivo de edificios. Se están dando cambios muy importantes en Mar del Plata, de la mano también de todo lo que es la recuperación o el reciclado del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Las empresas compran barato y venden muy caro y ahí está la alta rentabilidad con todas las consecuencias que esto trae”, concluyó.

