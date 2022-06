Gerardo Rodríguez, el docente que fomenta los videojuegos como recurso educativo

A partir de la inserción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, los videojuegos fueron ganando terreno en la mayoría de los ámbitos, sobre todo en la vida de los más jóvenes. La educación es uno de ellos, a veces impensado por su contradicción con el ocio, pero muchas otras entendido por los docentes que buscan nuevas prácticas para sus alumnos.

MediaLab de Portal Universidad dialogó con Gerardo Rodríguez, doctor en Historia, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador adjunto del CONICET y desarrollador de videojuegos educativos, quien reveló que “los videojuegos pueden ser utilizados como disparadores o como recursos para abordar, prácticamente, cualquier tema de discusión actual”.

Todo comenzó hace unos 10 años, cuando Rodríguez decidió ponerse en contacto con Juan Francisco, un colega de la Universidad de Murcia en España, para invitarlo a dar un curso en Mar del Plata. Allí, “él habló de la posibilidad de recuperar la historia medieval a partir de los videojuegos. Desde ese momento trabajamos juntos y se fueron sumando personas de la Universidad Nacional de Mar del Plata”, detalló.

Hoy en día continúan con la idea de potenciar este mundo desde la utilización de los videojuegos comerciales hasta su desarrollo. Sin embargo, el investigador reconoce un acceso distinto a estos productos porque “los videojuegos no son una cosa que me atrapen como gamer, es decir, no soy un jugador. Pero sí me interesan por esta idea de que es un constructo cultural, un formato, un recurso y un artefacto que, de alguna manera, expresa nuestra cultura”.

Dentro de este mundo, los jóvenes son un gran eslabón dentro de la cadena de producción de videojuegos ya que representan, en definitiva, al grupo de consumidores. “Cuando uno trabaja con adolescentes, ya está acostumbrado, sabe y espera ese comportamiento”, reveló.

En este sentido, el especialista distinguió que “ya sea cuando son más chicos dentro del ámbito de la escuela secundaria, o cuando empiezan en la universidad, más allá de los problemas que pueden plantearse, siempre está buena la inclusión. Hay algo que todos dicen que es que estar en contacto con los jóvenes nos hace ver más jóvenes, entonces esa relación hace que uno se crea más joven”.

Si bien no cree que estos productos sirvan para evaluar una clase de matemática, ciencias naturales o historia, “los videojuegos pueden servir para cualquier tema que se quiera abordar, porque la historia se puede jugar”, expresó.

En definitiva, los videojuegos funcionan como una herramienta de conexión entre los jóvenes y los contenidos educativos. “Aprenden un montón de cosas a partir del consumo de estos productos, desde un saber hasta una práctica o destreza”, dijo.

El abordaje de los videojuegos a lo largo de la historia

Al estudiar el tema de los videojuegos como un fenómeno cultural existen muchísimas posibilidades de abordaje. El planteo más común de todos está relacionado con pensar a los videojuegos como un recurso didáctico, en nuestro país los primeros desarrollos tomaban esta premisa para analizar a los videojuegos.

Pero para Gerardo, esta forma tradicional “tiene algunas limitaciones, entre otras cosas, porque implica hacer desarrollos de videojuegos “serios” y no necesariamente todos los de ese rubro pueden ser divertidos”.

Es por esta razón que el grupo de trabajo de la UNMDP busca “cómo podemos enseñar y aprender a partir del ocio que dan los videojuegos comerciales”. Pese a esta distinción, cree que las discusiones son válidas ya que “a partir de estas discusiones, se ha sumado gente al equipo que hace desarrollo de videojuegos y así nos fuimos complementando”.

Otras dos ramas de estudio de los videojuegos que menciona son “la gente más asocia es con todos los game studies, es decir, los estudios sobre videojuegos que cruzan diferentes perspectivas. Por otro lado, dentro de las humanidades digitales, la historia digital que encuentra en el videojuego una forma específica. Entonces, nosotros nos movemos en este cruce entre los game studies y la historia digital”.

Oblivion 3000, el videojuego de Astor Piazzolla

En la búsqueda por mantener viva la historia de una de las personas más emblemáticas de nuestra ciudad para las nuevas generaciones, el proyecto tenía como objetivo “desarrollar un videojuego que incluyera como protagonista a la figura de Astor Piazzolla y que se pudiese descargar en cualquier celular”, explicó Rodríguez.

Y así nació Oblivion 3000, el videojuego creado por 3 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Marcos Agüero, Lautaro Echeverría y Agustina Pieroni en la cátedra que coordina Stella Massa, junto a un equipo de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Cátedra opcional que es desarrollo de videojuegos y, el año pasado vinculado con los 100 años de Piazzolla, la convocatoria fue desarrollar juegos serios que tuvieran a Piazzolla como eje. Esos tenían que tener una característica que tenían que poder jugarse en celulares, uno ganó y se llamó Oblivion 3000.

“Se trata de una Mar del Plata post apocalíptica en donde todo está en colores grises y la ciudad destruida y hay un avatar que, a medida que va descubriendo y escuchando los discos de Piazzolla, es un color nuevo que se crea. Entonces, ese recorrido lo lleva a conocer la principal producción del músico”.

“Me gustaría que mi música se escuchara en el año 3000″, es la frase que encontraron en un reportaje a Piazzolla y el disparador de cruzar esa idea del futuro con el disco Oblivion del músico. De esta manera, lograron fusionar el gaming con la cultura nacional y llegar a cualquier persona que se descargue la aplicación en su celular.

Lo interesante es que ambos grupos de estudio cruzan especialistas en diferentes formaciones, desde historiadores, ingenieros, geógrafos, matemáticos hasta filósofos que “proponen diferentes lecturas y miradas del videojuego, porque se trata de un fenómeno tan complejo que requiere de eso. Además, siempre estamos en la búsqueda por integrar a los más jóvenes, por eso trabajamos con estudiantes que se acercan a participar porque le interesan estos temas”, detalló Rodríguez.

Cronos, ¿estás?, el más reciente proyecto

Como principal organizador de su último proyecto “Cronos, ¿estás?”, de comunicación pública del conocimiento científico, investigaron la relación entre el gaming y su aplicación en las aulas de todos los niveles educativos.

La propuesta surge de entender que “nuestros alumnos son jugadores y que conocen un montón de situaciones a través de sus vínculos con los juegos en red. Es más, muchas veces los chicos te dan respuestas teniendo en cuenta esa realidad: en la clase de educación física pedís un paso de baile y el año pasado estaban todos con el Fortnite. Eso los atraviesa a ellos e impacta tanto en los docentes como en los padres”, indicó.

“Cronos, ¿estás?” es un proyecto que surgió como parte de Digitalhis, otro proyecto dentro de la Facultad de Humanidades, que se dedica al estudio de historias digitales, trabajando con distintos videojuegos de índole histórico.

Este fue presentado en una convocatoria realizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata con el cual se buscó hacer difusión de investigaciones anteriores. Para esto se hizo uso de banners, los cuales ejemplifican e ilustraban con diferentes juegos, una selección de temas vinculados a la edad media.

Además de esta presentación, también se realizaron capacitaciones docentes con el objetivo de enseñar y/o discutir cuál es el alcance que tienen los videojuegos y la educación en los jóvenes. En estas capacitaciones, los docentes que asistieron contaron con material bibliográfico proporcionado y confeccionado por el equipo de Digitalhis.

“Para nosotros este proyecto “Cronos ¿estás?” fue importante porque nos permitió difundir lo que estábamos haciendo tanto en una muestra de museo, como en una capacitación docente” concluyó Rodríguez.

FUENTE: Portal Universidad

