Gimnasia-Boca: habrá el doble de policías que la primera vez

Gimnasia y Boca volverán a verse las caras luego de la trágica noche marcada por la salvaje represión contra socios e hinchas comunes que querían ingresar y que terminó con la vida de César Lolo Regueiro, un fanático del Lobo de 56 años, que falleció según la autopsia producto de un infarto cardíaco que en circunstancias normales no se hubiera producido. Aquel día el operativo policial contó con 350 efectivos que dispararon al menos 400 postas de goma y gases lacrimógenos.

Pese a todo lo que se fue descubriendo con el pasar de los días, los videos que circularon donde los efectivos arrojaban gases hacia el interiror del estadio y le dispararon en la cara a un camarógrafo de TYC Sports además de que desde la cartera de seguridad no dieron a coocer ninguna prueba contundente acerca a la supuesta sobreventa de entradas, en la jornada de hoy serán 650 efectivos policiales, de los cuales el club de La Plata pagará 350 teniendo en cuenta lo que ya abonó en su momento. Es decir que a que pagó por un operativo que no tuvo nada de seguridad, ahora deberá desembolsar otra suma millonaria.

No es un monto menor: a la institución le cuesta 2.250.000 pesos, dado que para un partido de este calibre se paga por efectivo dos módulos de cuatro horas cada uno (en partidos chicos sólo se abona uno) por lo que son 6.400 pesos por agente, ya que la hora está en 800 pesos. Al principio Gimnasia se oponía a la erogación con un argumento razonable: nosotros ya pagamos el operativo que se montó dos semanas atrás y la Justicia apunta a la responsabilidad policial en la suspensión del encuentro original por lo que queda claro que si no somos culpables, no corresponde abonar de nuevo. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos se mantuvo firme. O pagan o no hay espectáculo.

Del operativo participarán la Estación de Policía de Seguridad Departamental La Plata, Superintendencia Fuerzas de Operaciones Especiales, Dirección de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, Dirección Grupo de Prevención Motoriza, Dirección de Sanidad, Bomberos y Explosivos, Comunicaciones, Traslado y Custodia de Detenidos, Personal de Seguridad, Seguridad en el Deporte, Superintendencia de Seguridad Vial, APreViDe, y Dirección General De Administración.

Para colmo, en los últimos dos partidos que el Lobo disputó en el Bosque ante San Lorenzo y Argentinos respectivamente se notó el incremento de efectivos a punto tal que parecieran sobrar: se los puede ver comiendo panchos, tomando gaseosas y distrayéndose con el celular mientras se está disputando el encuentro.

QUÉ DIJO APARICIO

Eduardo Aparicio, titular de APreViDe, y quizá el protagonista de seguridad que más expuesto quedó luego de negar la muerte de Lolo Regueiro ante los micrófonos cuando ya era un hecho, expresó: “Se vienen los momentos de definición del campeonato y hay que vivirlo como lo que es: una fiesta. Para eso convoco a todos los actores a comprometerse y aportar cada uno desde su lugar la responsabilidad necesaria para que estas jornadas definitorias las vivamos en paz”.

