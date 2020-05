Ginés adelantó que hoy le dan el alta: no se hará el hisopado

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que está muy bien.

Ante la preocupación por su salud y el rumor de que su internación en el Sanatorio Otamendi podía estar relacionada al COVID-19, desde el entorno del Ministro negaron rotundamente esta versión.

Oficialmente se informó que «el ministro no tiene fiebre ni síntomas respiratorios», por ello “no me voy a hacer el hisopado, no tiene sentido. No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacer el hisopado, sería en este caso absolutamente innecesario, sería solo para los medios”, indicó el propio Ministro, de 74 años.

Ginés González García acudió ayer al Otamendi para realizarse estudios médicos a partir de «una parestesia distal del miembro superior izquierdo», se indicó en un comunicado de prensa.

Allí se le practicaron estudios cardiológicos, neurológicos y traumatológicos, a fin de interpretar el origen de esa condición y, para ello, quedó internado un día. Hoy por la mañana recibiría el alta, según indicó Ginés.

“Tenía que venir porque tenía que hacer un control de una cirugía que me había hecho hace un año. Aproveché al tener este síntoma para llamar y me están investigando. Se me durmió la mano izquierda. La tomografía dio un hematoma subdural viejo. Yo estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar”, agregó el funcionario, en diálogo con Canal 13.

Quienes atienden al Ministro sospechan que ese hematoma puede haberse producido por un golpe en la cabeza tras una caída.

Recientemente, en una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, contó que por la pandemia de coronavirus cambió algunos hábitos personales para cuidarse especialmente de la enfermedad. Por su edad y su sobrepeso, integra uno de lo grupos de riesgo ante el COVID. “Tengo riesgo aumentado, pero toda mi vida me dediqué a esto y es un honor estar en un lugar como este en este momento. Me cuido con el distanciamiento y voy de casa al trabajo y de vuelta a casa. Nos juntamos mucho por teleconferencia y en el Ministerio solo hay un 8% o 9% del personal, con distancia de cinco metros”, relató.

