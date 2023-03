Giros presenta Una foto con los Rolling Stone

Bajo la consigna “si tuvieras que comparar con algo ÚNICO, a la persona que amas, al momento que tanto recordas, a eso que aunque estés roto te ayuda a seguir y pensar que se puede… a lo que sea… ¿con que lo compararías?” así nace ¨Una Foto con los Rolling Stones¨, un pasaje al Jardín del Edén, un Picasso, compuesta por Lucas Lucas Güimil y León Ojeda, producida por Manu Pineda y fue mezclada y masterizada por Martin Pomares

El video estuvo a cargo de 888 Producciones bajo la idea y dirección de Lucas Guimil quien decidió llevar la historia a un plano más general en el que a pesar de lo fuerte que sea el peso de la sociedad (a veces prejuiciosa, envidiosa, etc) si haces lo que amas, si cuidas a quienes amas, si te dedicas con pasión y responsabilidad a todo eso. No importa cuanto te griten de afuera, no importa cuán roto estés. Vas a encontrar siempre una “protección”

Oriundos de la ciudad de La Plata, Giros comenzó su carrera 2016. En febrero de 2017 grabaron su primer disco titulado “Despertar” en el estudio KAM, producido por Lucas Güimil (cantante de la banda). Y participaron como músicos invitados Francisco Lago, Andrés Pomato, Juan Quieto de Los Totora, entre otros.

En 2018 grabaron en Romaphonic “ELIPSIS”, su segundo disco, con la participación de Emanero y Los Tipitos, el mismo fue presentado en noviembre de ese mismo año en el Teatro Metro de La Plata, con una gran puesta en escena.

Giros comenzó el 2019 en la Fiesta del Bosque en Lago Puelo – Chubut, presentándose ante más de 20.000 personas. En su estadía en la localidad filmaron el video clip oficial de “Que Quedará” junto a la productora Vrodas.

En ese mismo año la banda hizo la presentación de su disco ¨ELIPSIS¨ en La Trastienda a sala llena. Cuando creían que estaban cerrando el año con un show agotado en El Teatro Bar de su ciudad natal; a la banda la convocan para cerrar los festejos por el Aniversario de su Ciudad en el Hipódromo de la Ciudad de La Plata.

GIROS ha compartido escenario con grandes artistas como Chano, Bersuit Vergarabat, Andrés Calamaro, Las Pastillas del Abuelo, Cruzando el Charco, entre otros además de ser convocados para el Festival EMERGENTE 2019.

2020 comenzaron a producir su tercer disco junto a Manu Pineda y Martín Pomares que verá la luz este 2023.

Giros fiel a su estilo no ha parado de girar por diferentes puntos del país y trabajar constantemente en nuevo material.

Integrantes

Lucas Güimil – Voz

Matias Rueda – 1ª guitarra

Juan Ignacio Contreras – Guitarra acústica

Luis Scarpinelli – Teclados

Matias Perroni – Batería

Lorenzo Repetto – 2ª guitarra

Maximiliano Miraballes – bajo

