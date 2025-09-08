Golpe comando: se llevaron 20 millones de pesos de una estación de servicio

Ocurrió hoy a la madrugada en Juan B. Justo y Peralta Ramos. Los cinco delincuentes armados y encapuchados tardaron 90 segundos. Mirá el video

En 90 segundos, cinco delincuentes armados se llevaron 20 millones de pesos de una estación de servicio ubicada en Juan B. Justo y Peralta Ramos. En la fuga dispararon al aire.

El golpe comando se produjo hoy minutos antes de las cuatro de la mañana cuando cinco delincuentes llegaron a al estación de servicio Puma. Con los rostros tapados y armados redujeron a los empleados y con un ariete rompieron la puerta de la oficina donde estaba el dinero. 90 segundos después escaparon con un botín de 20 millones de pesos.

En el video de la cámara de seguridad al que tuvo acceso Mi8 se ve que en el momento que el reloj marcaba las 03.45, VW Gol Trend de color blanco ingresa al playón y bajan los delincuentes. Uno de ellos apunta de pistola, reduce a los empleados que intentaron salir corriendo, mientras otro con un ariete comienza a golpear la puerta metálica que da a la oficina del encargado donde se encontraba el dinero.

El primero que descendió del auto fue el que llevaba el ariete para romper la puerta. Los otros delincuentes descendieron cuando vieron que uno de los empleados intentó escapar. Lo frenaron a punta de pistola y lo hicieron ingresar nuevamente al shop.

La puerta muestra los golpes del ariete.

Después de varios golpes, la puerta cedió. A los pocos segundos, uno de los delincuentes salió de la oficina con el dinero dentro de una mochila. Luego escaparon por Juan B. Justo en dirección al puerto. Uno de los empleados aseguró que cuando se fueron dispararon varios tiros al aire.

La investigación quedó a cargo del fiscal Mariano Moyano, quien caratuló el hecho como robo agravado por el uso de arma de fuego. Las primeras actuaciones fueron realizadas por personal de la comisaría tercera. Por estas horas analizan las imágenes de distintas cámaras de seguridad para poder reconstruir la ruta de fuga de los delincuentes.

