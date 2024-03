Gran participación e increible encuentro de «Derecho a la ciudad”

Bajo el título “Derecho a la Ciudad” se llevó a cabo en el Espacio Cova un Encuentro en el que participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Cámara Argentina de la Construcción, Centro de Constructores, colegios profesionales, colectivo de personas con discapacidad y agrupaciones vecinales, sociales y ambientales,

Organizado por el Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, tuvo como preguntas disparadoras ¿Qué importancia tiene el Derecho a la Ciudad en el contexto de la ciudad de Mar del Plata? ¿Qué herramientas tenemos para ejercer este derecho?

Hicieron uso de la palabra el titular de la entidad, Arq. Diego Domingorena; la Dra. Soledad Arenaza, Asesora Legal del Instituto de Hábitat y Territorio, CAPBA 9; Graciela Ramundo. secretaria General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Regional General Pueyrredon; Arq. Eduardo Oxarango, secretario de Planeamiento Arquitectónico de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Rodrigo Blanco, abogado, secretario General de Libres del Sur en General Pueyrredon y director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana local (ISEPCI); Micaela Comesaña, socióloga becaria del CONICET; Arq. Francisco Olivo, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial; Arq. Silvia Borrilli coordinadora del Área de Hábitat y Vivienda del instituto de Hábitat y Territorio del Colegio; Alejandra Cormons, directora Ejecutiva de Mar del Plata Entre Todos; Gonzalo Vergés abogado integrante de la Organización MAR y Daniel Barragán, defensor del Pueblo del Partido de General Pueyrredon. La moderación estuvo a cargo de la Arq. Paula Suero, coordinadora del Instituto de Hábitat y Territorio del Colegio.

Ante un salón lleno, Domingorena agradeció la presencia y comentó que este evento está dentro del Mes de las Mujeres y los Derechos que el Consejo Directivo aprobó con una resolución y surge “a raíz de la coyuntura que está sucediendo, con la pérdida indiscriminada de derechos, por lo menos de una manera de ver nuestra”, señaló

“El derecho a la ciudad –dijo- creo que es como “la madre de los derechos” porque si uno piensa que una localidad donde se cumplen los derechos es una ciudad justa, inclusiva, más segura, sostenible y democrática, está prácticamente barrido todo

Acá hay una serie de, instituciones, organizaciones y actores sociales que nos pareció que tenían que estar porque este tema excede ampliamente la expertise nuestra de arquitectos o de planificadores y justamente una ciudad participativa e inclusiva tiene que ver con la participación de todos los vecinos fue invitado el Municipio de General Pueyrredon y la Secretaría de Obras pero se excusaron de no asistir” concluyó para dar paso a los disertantes.

Al finalizar el debate, el Domingorena expresó que “tanto la Facultad, la Universidad como los colegio profesionales creo que responden a una lógica y la percepción de la gente de lo que está bien y lo que está mal también. La usurpación o el mercantilismo a un espacio público la mayoría no lo ve como algo a criticar. El sector académico hace un esfuerzo para romper esa lógica y a veces se responde a la demanda del mercado

Entiendo que no hay que dejar librado al rol social que siente cada profesional sino que hay que ir por las normas que son las que regulan y no podemos dejar al libre albedrío de cada vecino o desarrollador lo que le parece que está bien”, subrayó.

Asimismo contó que “el Consejo local de Hábitat – más allá que no sea vinculante- se crea como una masa crítica, como un aparato de opinión fuerte para interpelar al Concejo Deliberante.

«Desde el Colegio buscamos escuchar, no queremos confrontar, queremos siempre intentar abrir el juego, que sea participativo y plantear cuáles son las herramientas para que algo sea virtuoso. La lógica amigo – enemigo es lo que nos llevó al punto de lo que estamos viviendo en el país, ya que más allá de quien nos gobierna, la sociedad está dividida”, puntualizó.

Después anunció que “junto al secretario de la entidad Leandro Zapata proponemos un nuevo encuentro donde invitemos a otros sectores, entre ellos los desarrolladores, para bien de Mar del Plata y de todos los habitantes donde se pueda trabajar en este Consejo local y donde haya otras voces”

Comentó que “El Derecho a la Ciudad está en el marco de los 150 años de Mar del Plata, una fecha redonda donde uno se replantea lo hecho y lo que va a realizar y en ese sentido hicimos una serie de acciones, entre ellas, una línea de tiempo con los hechos más resonantes y un Concurso para un dispositivo urbano en Varese, que busca reflejar la identidad de las y los marplatenses, del desarrollo y todo lo que tiene que ver con nuestra identidad cultural”.

Además los invitó a la Bienal de Arquitectura y Urbanismo (BAU 2024) “que co organizamos con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires entre el 11 y el 13 de abril. Se va a desarrollar en el Complejo Universitario el cual agradecemos y en este Espacio Cova y tendrá como temática Vivienda y Suelo, o sea esto. Van a venir disertantes latinoamericanos que tienen experiencias en estas cuestiones, se van a hacer foros de participación y algunos workshops sobre intervenciones urbanas”

Finalmente expresó: “la verdad que para mí es emocionante y es contra fáctico que estemos haciendo este intercambio cuando allá afuera la gente no se escucha, no se mira y no entiende lo que le pasa al otro”,

Cabe recordar que de acuerdo a ONU-Hábitat, el Derecho a la Ciudad es el derecho que tienen todas las personas para habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.

Se compone de ocho principios fundamentales: 1) ciudades libres de discriminación; 2) ciudades con igualdad de género; 3) ciudades de ciudadanía inclusiva para todas las personas; 4) ciudades participativas; 5) ciudades accesibles y asequibles; 6) ciudades con espacios y servicios públicos de calidad; 7) ciudades con economías diversas e inclusivas, y 8) ciudades sostenibles con vínculos urbano-rurales.

Diversos documentos contribuyen a entender el derecho a la ciudad como un elemento estructural para promover políticas de desarrollo urbano encaminadas a construir ciudades justas, democráticas y sostenibles, como la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” (2005) y la Nueva Agenda Urbana (2016) de de Hábitat III.

