Gran Premio de Azerbaiyán: un toque con Albon complicó a Franco Colapinto y terminó 19º

El argentino estaba en su mejor momento de la competencia, cuando fue impactado por su excompañero de Williams. Max Verstappen, con Red Bull, fue el ganador de la competencia en el circuito callejero de Bakú.

El piloto Franco Colapinto (Alpine) finalizó este domingo en el decimonoveno y último puesto del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, tras un toque con Alexander Albon, su excompañero de Williams, que le costó la carrera. El tailandés le tocó el monoplaza cuando el argentino estaba en el mejor momento de la competencia, en la que llegó a estar 13º y cayó hasta el último lugar tras los dos ingresos a los boxes.

Por otro lado, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió su cuarto Gran Premio de la temporada, tras ganar de punta a punta, mientras que el británico George Russell (Mercedes) fue segundo y el español Carlos Sainz (Williams), tercero.

La mala nota de la jornada la dio Oscar Piastri, ya que el líder del campeonato y piloto de McLaren no pudo controlar el auto y chocó para abandonar temprano en la competencia.

Fuente: diario popular

