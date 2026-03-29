Gran Premio de Japón: Franco Colapinto terminó 16º y Antonelli sumó su segundo triunfo

El argentino se vio perjudicado por el ingreso del Safety Car y finalizó en su peor ubicación en lo que va de la temporada. Su compañero, Pierre Gasly, llegó séptimo y sumó puntos para Alpine. Antonelli, con Mercedes, lidera el campeonato.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó este domingo 16º en el Gran Premio de Japón, donde quedó lejos de la pelea por sumar su puntos y consiguió su peor ubicación en lo que va de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La victoria fue para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que encadenó su segundo éxito tras imponerse en China y, con sólo 19 años, se convirtió en el líder del campeonato más joven de toda la historia de la categoría.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completaron el podio de una competencia en la que Colapinto se ilusionó, por momentos, con hacer una gran prueba y, sin embargo, terminó a una distancia considerable del francés Pierre Gasly (Alpine). Su compañero de equipo fue séptimo y sumó puntos.

El pilarense largó 15º y, poco después, dejó atrás al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi). En la vuelta 18 entró a los boxes y regresó a la pista 2,9 segundos después en el 18° lugar. Pese a que la detención para cambiar neumáticos fue con un tiempo acorde, no tuvo suerte porque al siguiente giro ingresó el Safety Car, a raíz de un accidente de Oliver Bearman (Haas). Todos los vehículos que hasta ese momento no habían entrado a los pits, lo hicieron sin perder tantas posiciones.

En el accidente de Bearman, Colapinto se salvó por muy poco de recibir un golpe. El británico perdió el control de su auto cuando intentaba sobrepasar al argentino por el lado izquierdo y se estrelló contra las barreras de contención en la curva 13 del circuito de Suzuka.

Una vez reanudada la competencia, Colapinto no logró superar rivales y quedó estancado en el 16º puesto. Condujo gran parte de la carrera a menos de un segundo del español Carlos Sainz (Williams), pero nunca pudo superarlo. Y así, se le fue el tercer Gran Premio de esta temporada.

«Fue una carrera dura, muy larga. Atrás de Lawson toda la carrera, después cuando salió el Safety Car perdimos cinco puestos más. Quedé atrás de Carlos y no lo pude pasar. Hicieron un buen trabajo con el Williams que no está yendo tan rápido. Fue un día complicado, largo», analizó el pilarense.

La clasificación final del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1.

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