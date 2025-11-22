Gran Premio de Las Vegas: Franco Colapinto largará desde la 15º posición

El piloto argentino consiguió pasar a la Q2, pero una maniobra sobre el final le impidió mejorar sus tiempos y acceder a la tercera tanda. La pole position fue para el británico Lando Norris, con McLaren.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largará desde el 15º lugar en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Bajo una intensa lluvia en el circuito callejero, mostró una performance muy buena en la Q1, donde registró un tiempo de 1:54,847 que le permitió terminar undécimo y superar el corte clasificatorio.

Ya en la Q2, Colapinto falló en sus últimos intentos de vuelta, que eran clave para buscar un tiempo más rápido, ya que estaban mejorando las condiciones de pista. Fue por esto que terminó 15° y no accedió a la tercera tanda. Así, largará desde esa posición en la carrera de este domingo, que comenzará a la 1 de la madrugada hora argentina.

Bajo la lluvia, Franco Colapinto logró pasar a la Q2 en Las Vegas.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, saldrá décimo. Y en lo que respecta a las posiciones de adelante, el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), consiguió la pole position. Detrás largarán el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), y el español Carlos Sainz (Williams).

El otro piloto que pelea por el título, el australiano Oscar Piastri (McLaren), comenzará la prueba desde el quinto puesto.

“Venía con una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo. Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado”, lamentó Colapinto en los boxes de Las Vegas. «Después no tenía baterías para la última vuelta. Con las gomas muy calientes no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro», agregó.

Al finalizar la Qualy, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) abrió una investigación sobre el auto del argentino, debido a una infracción de Alpine en el uso de neumáticos después de las prácticas. Los comisarios deportivos informaron que su monoplaza violó los artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

Durante esta madrugada, la FIA dio a conocer que la escudería francesa tendrá que pagar una multa de 5.000 euros por su error. La infracción consistió en el «uso de neumáticos que habían sido devueltos electrónicamente después de la Práctica Libre 3 (FP3)».

Así largarán en el Gran Premio de Las Vegas

1- Lando Norris (McLaren)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Carlos Sainz (Williams)

4- George Russell (Mercedes)

5- Oscar Piastri (McLaren)

6- Liam Lawson (Racing Bulls)

7- Fernando Alonso (Aston Martin)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Charles Leclerc (Ferrari)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Nico Hulkenberg (Sauber)

12- Lance Stroll (Aston Martin)

13- Esteban Ocon (Haas)

14- Oliver Bearman (Haas)

15- Franco Colapinto (Alpine)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Kimi Antonelli (Mercedes)

18- Gabriel Bortoleto (Sauber)

19- Yuki Tsunoda (Red Bull)

20- Lewis Hamilton (Ferrari)

