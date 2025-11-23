Gran Premio de Las Vegas: Franco Colapinto tuvo un toque en la largada y terminó 15º

El argentino sufrió daños en su monoplaza por el impacto y quedó lejos en la competencia. El ganador fue el neerlandés Max Verstappen, que se acercó en la pelea por el título. Descalificaron a Lando Norris y Oscar Piastri, ambos con McLaren.

El piloto Franco Colapinto (Alpine) sufrió un toque en la largada que dañó su monoplaza y finalizó 15º en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Pese a su esfuerzo, el argentino tuvo un mal ritmo de competencia y quedó lejos en una prueba donde ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que mantiene su ilusión de pelear el título.

Detrás se habían ubicado los británicos Lando Norris (McLaren), líder del campeonato, y George Ruseell (Mercedes). Y en cuarto lugar, el australiano Oscar Piastri (McLaren). Sin embargo, la situación cambió horas más tarde, ya que Norris y Piastri fueron descalificados.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) verificó sus monoplazas incumplían con el grosor mínimo del bloque posterior de deslizamiento. La entidad convocó a declarar a ambos pilotos y un representante de la escudería por cada vehículo. Al no encontrar una causa que justificara la irregularidad, sancionó al inglés y al australiano.

Así quedó el podio y el resto de los puestos tras las descalificaciones de Norris y Piastri en Las Vegas.

La competencia en Las Vegas, tal como se dijo, resultó muy complicada para Colapinto. En la largada, el brasileño Gabriel Bortoletto (Sauber) chocó al canadiense Lance Stroll (Aston Martin). El argentino logró evitar el impacto con los autos que se vieron afectados, pero el tailandés Alex Albon (Williams) no pudo frenar a tiempo y chocó al Alpine.

El daño en su monoplaza lo condicionó para el resto de la prueba. El A525 perdió carga aerodinámica y eso fue determinante en el circuito callejero. Así debió transitar pilarense hasta el cierre y, además, sufrió complicaciones durante una parada en los boxes. Finalmente, concluyó último entre los pilotos que cruzaron la meta.

“Es bueno seguir dando todas las vueltas, es bueno seguir completando las carreras a pesar de tener daños, pero da bronca no haber sido competitivo”, expresó Colapinto, al realizar un balance su actuación en Las Vegas. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó en el 13º lugar.

La contracara fue Verstappen, que tomó el liderazgo en la primera curva de la pista, luego de que Norris quisiera encerrarlo y se terminara pasando de largo. Con el correr de las vueltas, el neerlandés se consolidó en el liderazgo y el británico llegó a recuperar el segundo lugar, pero no tuvo velocidad suficiente como para alcanzar al piloto de Red Bull.

En principio, Norris sumaba 408 puntos, contra 378 de Piastri y 366 de Verstappen. Pero, al ser marginados el británico y el australiano por la FIA, el primero se quedó en 390 y Piastri fue igualado en 366 por el neerlandés y tetracampeón de la F1. La próxima fecha será el fin de semana que viene en el GP de Qatar.

