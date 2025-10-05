Gran Premio de Singapur: luego de un buen comienzo, Franco Colapinto terminó 16º



El argentino concluyó la competencia en la misma posición en que había largado. El británico George Russell, con Mercedes, fue el ganador de la competencia. Y McLaren logró la Copa de Constructores de forma anticipada.

El podio lo completaron el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), y el británico Lando Norris (McLaren).

Fuente: Diario Popular

